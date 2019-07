Începe Bacău Streetball Challenge Evenimentul va avea loc in Piața Tricolorului, in perioada de 6-7 iulie 2019 și este adresat tuturor persoanelor pasionate de de acest sport. Toți jucatorii și toate echipele din cadrul BSC 2019 vor intra in grila mondiala de punctare pentru baschetul 3X3 prin platforma 3X3 Play ( https://play.fiba3x3.com/). Turneul va fi marcat in calendarul mondial […] Articolul Incepe Bacau Streetball Challenge apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prezenta Prefectului județului, doamna Maricica Luminița Coșa, a oficialitatilor locale si judetene, drapelul a fost sfintit si inaltat apoi pe catargul din fata Prefecturii. In incheierea manifestarilor de la Bacau, a avut loc defilarea garzii de onoare. Ziua Drapelului National a fost proclamata…

- Cu prilejul sarbatoririi „Zilei Drapelului”, proclamata zi nationala prin Legea 96 din 20 mai 1998, Garnizoana Bacau in colaborare cu Unitatea Administrativ Teritoriala Bacau organizeaza in data de 26.06.2019, incepand cu ora 10.00, un ceremonial militar si religios de arborare a drapelului national…

- Duminica, 23 iunie, de la ora 11.00, in Piata Tricolorului din Bacau, a avut loc o mare manifestare, o explozie de bucurie si culoare, in care au stralucit frumoasele ii romanesti, aduse din toate zonele judetului. A fost editia a II-a Zilei Universale a Iei a fost organizata de Directia Sociala a Municipiului…

- Pentru a doua oara in ultimele trei sezoane, gruparea bacauana fondata de Cristi Ciocoiu se califica in primele opt echipe ale țarii cu grupa 2006. Turneul semifinal debuteaza duminica, la Cluj Performanța deosebita pentru FC Bacau. Dupa ce a caștigat la pas campionatul județean, grupa de varsta 2006…

- “Numarul deceselor a ajuns la 62 și sunt deja peste 16.000 de cazuri. 102 doar in ultima saptamana. In ultimul an in zece țari au inregistrat trei sferturi din creșterea totala a cazurilor de rujeola. Majoritatea ar fi putut fi prevenite”, scrie doctorul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook. El…

- A fost poate cea mai mare țeapa pe care au luat-o romanii, implicit și mulți bacauani. Jocurile de tip piramidal nu s-au inventat la noi, dar au prins foarte bine. Poate datorita slabei informari, naivitații, spiritului balcanic sau speranței de a obține cat mai mult din foarte puțin. „Simt ca și aerul…

- In perioada 31 martie -4 aprilie 2019, elevi și profesori de la Colegiul Național de Arta ’’George Apostu’’ au participat la mobilitatea din Italia- Lamezia Tarme- Școala IC PERRI PITAGORA din cadrul parteneriatului strategic Erasmus + ‘’Model Teachers for the Future’’, proiect ce se deruleaza in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ieri, pe 7 aprilie, in semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenta medicala, precum si pentru rezultatele obtinute in perfectionarea actului medical, decretul de decorare a mai multor institutii din domeniul…