Incepe BAC-ul 2018! Luni e prima proba orala Chiar daca pana acum toata lumea stia ca “examenul maturitatii” are loc vara, sau, in cel mai rau caz toamna, din 2018 lucrurile stau cu totul altfel. In sensul in care BAC-ul incepe in ultima luna a iernii calendaristice, adica in februarie. Mai exact luni, 12.02, cu partea de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. […] Incepe BAC-ul 2018! Luni e prima proba orala is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Luni, 12 februarie, incep probele orale la BACALAUREAT 2018. Libertatea iți prezinta programul probelor orale la BACALAUREAT 2018. Pentru prima oara, examenul maturitații incepe in mijlocul anului școlar. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Programul probelor orale la BAC 2018 12-13 februarie…

- BACALAUREAT 2018. Nou experiment in școala romaneasca. Aproape 150.000 de liceeni dau pentru prima data in istorie primele probe ale Bacalaureatului in luna februarie. BACALAUREAT 2018. Chiar luni, 12 februarie, adolescenții ar urma sa intre in salile de examen, dar nu știu daca vor veni…

- Desigur, pana anul acesta, elevii care dadeau Bacalaureatul sustineau probele orale cu cateva zile inainte de probele scrise, in luna iunie, insa acum vor incepe in luna februarie Pe scurt, iata calendarul Bacalaureatului 2018: 29 ianuarie – 2 februarie: inscrierea candidatilor 12-13 februarie: evaluarea…

- CALENDAR Bacalaureat 2018 (prima sesiune): 29 ianuarie – 2 februarie: inscrierea candidatilor 25 mai: incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a 12-13 februarie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A 14-15 februarie: evaluarea competentelor lingvistice…

