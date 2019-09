Începe asaltul USR în fiefurile liberale USR l-a desemnat pe deputatul Sergiu Vlad drept candidat al formatiunii pentru Primaria Arad, unul dintre fiefurile liberale, in urma unei proceduri interne care a durat cateva saptamani si in care s-au inscris sapte competitori care doreau sa candideze din partea partidului, potrivit Agerpres. Alegerile primare din cadrul USR Arad pentru desemnarea candidatului pentru primaria municipiului s-au incheiat, sambata, cu o dezbatere organizata la Teatrul de Stat din Arad. Au fost inscrisi sapte candidati, care au participat, timp de mai multe saptamani, la mai multe runde de dezbateri, si-au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

