Incepe anul universitar 2018 - 2019. Noutati anuntate de Ministerul Educatiei

- Luni, 1 octombrie, incepe noul an universitar in institutiile de invatamant superior din Romania. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt inscrisi aproximativ 500.000 de studenti la toate trei ciclurile de invatamant din tara. Potrivit Biroului de presa al ministerului Educatiei Nationale, la toate cele…

- Incepand cu anul scolar 2018-2019, competitiile scolare se vor desfasura pe baza unei noi metodologii-cadru. Printre noutati se numara acordarea unui numar de locuri suplimentare pentru etapa nationala a olimpiadelor nationale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare…

