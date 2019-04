Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "The Sisters Brothers" de Jacques Audiard, prezentat in premiera la Bucuresti, a deschis cea de-a treia editie a American Independent Film Festival, vineri, in prezenta regizorului. Westernul spune povestea fratilor Charlie Sisters si Eli Sisters aflati intr-o vanatoare continua si, in acelasi…

- Timp de 7 zile, cele mai bune filme indie americane ajung la București! Comedii, filme horror și de acțiune, drame, western-uri, filme documentare, intalniri cu regizori reputați, dezbateri pe unele dintre cele mai actuale subiecte culturale vor fi prezentate la American Independent Film Festival, ediția…

- Luna va incepe cu filmul „Caisa”, regizat de Alexandru Mavrodineanu. Acesta va fi proiectat astazi, 2 aprilie, de la ora 20, iar sinopsisul peliculei arata ca „Intr-o sala de antrenament de la marginea Bucureștiului, un antrenor de box (Dumitru Dobre) aflat la sfarsitul carierei lucreaza…

- Lungmetraje de Paul Schrader, David Lowery si Kent Jones vor fi prezentate in premiera la a treia editie a American Independent Film Festival, care va avea loc intre 12 si 18 aprilie, la Cinema Pro si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti, scrie news.ro.In cadrul festivalului vor rula „First…

- Cea de-a treia ediție a American Independent Film Festival va avea loc intre 12 și 18 aprilie la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului. Festivalul prezinta in premiera in Romania western-ul The Sisters Brothers, cel mai nou film al lui Jacques Audiard, filmat aproape integral in Romania și premiat la…

- Cunoscut pentru rolurile din ''comediile despre gasti de baieti'' de la inceputul carierei, actorul Jonah Hill isi propune sa conteste conceptul traditional de masculinitate cu o pelicula care constituie debutul sau regizoral, prezentata in premiera la Festivalul International de…

- Filmul 'The Sisters Brothers', regizat de cineastul francez Jacques Audiard, a triumfat luni seara la cea de-a 24-a editie a Premiilor Lumiere decernate de corespondentii presei straine din Franta, care au recompensat acest 'western' cu trofeele pentru cel mai bun film, cea mai buna…