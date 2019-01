Stiri pe aceeasi tema

- Kanal D a anuntat ca cel de-al treilea sezon al reality show-ului „Exatlon“ va debuta saptamana viitoare, iar printre concurenti va fi si cantaretul Mario Fresh, iubitul fiicei Andreei Esca.

- Exatlon”, cel mai așteptat și intens reality al momentului iși arunca din nou in lupta Faimoșii și Razboinicii, odata cu inceperea celui de-al treilea sezon al show-ului. Din 12 ianuarie, de la ora 20:00, patru zile pe saptamana, de sambata pana marți, telespectatorii vor trai la maximum emoțiile competiției…

- Scandalul dintre Giani Kirița și Silviu Nicolae este departe de a fi stins. Cei doi s-au atacat reciproc in cadrul emisiunii de la Kanal D. Dupa ce Giani Kirita l-a facut, din nou, praf in emisiunea Fan Arena, fostul Faimos Silviu Nicolae nu s-a mai putut abtine. ”Singurul om care a distrus si a tras…

- Cristi Pulhac a ramas singurul baiat din echipa Faimoșilor in cursa pentru trofeul „Exatlon” și marele premiu in valoare de 100.000 de Euro. Calm, calculat, cu mult umor și echilibrat, fostul fotbalist a reușit sa mobilizeze in jurul sau intreaga echipa și sa aduca puncte importante in ecuația jocurilor,…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: In aceasta seara, de la 19:45, cele doua echipe isi vor disputa unul dintre cele mai ravnite premii din concurs – vila. In tabara Faimosilor, doar o singura fata a mai ramas in competitie, care va avea de infruntat cele patru adversare din Echipa Razboinicilor. Un joc plin…

- EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Cel mai important joc al competiției, jocul pentru eliminare, va avea loc astazi in Republica Dominicana. EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Meciul…

- Trei concurenti importanti din echipa Faimosilor au decis sa abandoneze „Exatlon“. Daca doi dintre acestia au suferit accidentari, cel de-al treilea a parasit show-ul de la Kanal D in urma conflictelor avute cu antrenorul Giani Kirita.