Stiri pe aceeasi tema

- INFORMAREAvand in vedere Concursul de Ciclism "Haiduci și Domnițe" 2019, organizat de Asociația MTB Academy, ce se va desfașura pe raza și in imprejurimile localitaților Bucov, Plopu și Valea Calugareasca, in ziua de sambata, 12 octombrie a.c., intre orele 08:00-16:00, va informam cu privire…

- F.T. Ieri dimineata, polițiști din cadrul Secției nr. 10 Valea Calugareasca, insotiti de jandarmi, au efectuat patru percheziții la locuințele unor persoane din Ploiești, (Cartier Mimiu), banuite de savarșirea unei infracțiuni de furt. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean…

- F.T. Potrivit unu comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Canatacuzino” Prahova, in perioada weekendului abia incheiat, zilnic, peste 200 de pompieri militari au fost dislocati in teren, acestia intervenind pentru stingerea nu mai putin de 51 de incendii, dintre…

- Violeta Stoica Aproape 100 de kilometri de tronsoane din majoritatea drumurilor județene aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova au intrat, in 2019, in programul anual de asfaltari. In prezent, se apropie de finalizare lucrarile programate pentru acest an, potrivit reprezentanților Consiliului…

- 4 hectare de vegetație uscata și gunoi menajer au ars, luni, in Prahova. Pompierii militari prahoveni au acționat pentru localizarea și lichidarea a șase incendii de vegetație uscata in localitațile Berceni, Manești, Valea Calugareasca (2), Boldești Scaeni și Barcanești. Incendiile au…

- F. T. Ieri dimineata, angajati ai Sectei nr. 1 Ploiesti au efectuat cinci perchezitii la locuintele unor persoane banuite de implicarea in comiterea unui furt calificat dintr-o societate comerciala din oras. O descindere a avut loc la Valea Calugareasca, o alta in Ploiesti si alte trei pe raza comunei…

- La aceasta ora, polițiștii din Prahova efectueaza 5 percheziții la persoane banuite de furt calificat. 3 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 9 septembrie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Ploiești efectueaza 5 percheziții la locuințele unor persoane banuite…

- N.D. Desi au fost nenumarate cazurile in care arderile necontrolate de vegetatie careia i s-a dat foc au avut urmari nefaste, in Prahova continua inregistrarea de astfel de incidente. Dovada sta recenta statistica a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, potrivit careia, in perioada…