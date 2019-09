Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale a luat o masura drastica, dar justa: liceele la care niciun elev nu a promovat examenul de bacalaureat in sesiunea din vara acestui an nu vor mai putea solicita cifre de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021 pentru clasa a IX-a, invațamant de zi. Decizia este prevazuta,…

- Ziarul Unirea Doua licee din județul Alba nu mai pot infiinta clase de a IX-a, dupa ce niciun elev nu a promovat BAC-ul Doua licee din județul Alba nu mai pot infiinta clase de a IX-a, dupa ce niciun elev nu a promovat BAC-ul Ministerul Educației Naționale a luat o masura drastica, dar justa: liceele…

- Liceele care au avut promovare zero la bacalaureatul din 2019 nu vor mai putea organiza clase de a IX-a in anul 2020. Prevederea apare intr-un ordin de ministru privind metodologia privind cifrele de școlarizare aprobata de Ministerul Educației, care arata ca aceste licee nu vor putea trimite…

- Noile reguli pe care vor trebui sa le urmeze cei care vor sa schimbe facultatea la care studiaza se regasesc in Ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor. Masurile cuprinse in actul normativ publicat recent in Monitorul Oficial se aplica incepand…

- Potrivit Ordinului de Ministru 5090/2019, publicat deja in Monitorul Oficial, liceele la care niciun elev nu a luat Bacalaureatul in sesiunea de vara din 2019 nu vor putea trimite anul acesta la minister propuneri pentru cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a. In noua metodologie pentru fundamentarea…

- Prevederea apare intr-un ordin de ministru privind metodologia privind cifrele de scolarizare aprobata Ministerul Educatiei, care arata ca aceste licee nu vor putea trimite anul acesta la minister propuneri pentru cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a. „Propunerile privind cifra de scolarizare pentru…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfașurare a Evaluarii Nationale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) in anul scolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 și…

- Liceele agricole primesc o lovitura grea chiar in perioada in care se fac inscrierile pentru anul școlar 2019-2020. Ministerul Educației Naționale a schimbat planurile de școlarizare și a redus numarul de clase cu profil agricol. Elevii sunt indrumați sa urmeze cursurile școlilor profesionale.La…