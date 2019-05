Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a spus in repetate randuri ca ratele celor care se imprumuta la banci de acum inainte ar trebuie sa fie mai mici, odata cu aparitia noului indice. Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, la ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate…

- Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai a.c., ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II și III din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 19/2019. Metodologia de calcul și politica de publicare sunt prezentate…

- Guvernul a adoptat modificarile Ordonanței 114, intens criticata in ultima perioada. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, declara ca prin schimbarea actului normativ nu vor mai exista discuții privind manipularea ROBOR.

- Guvernul schimba din temelii Ordonanta de Urgenta 114, atat de criticata de mediul de afaceri. Taxa aplicata bancilor, numita ″taxa lacomiei″, va scadea in functie de ″harnicia″ acestor institutii in a da credite multe si ieftine, conform unui proiect de ordonanta publicat recent.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a fost ținta unor atacuri "jalnice", iar acuzațiile ca cineva ar manipula dobanzile sunt periculoase pentru economie, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Formulari potrivit carora se joaca cineva cu dobanzile, ca le manipuleaza, sunt periculoase.…

- "Banca Nationala a Romaniei discuta cu Ministerul Finantelor Publice si nu inteleg in ce calitate intervine in discutie domnul Valcov. Mai mult, pare a arata grave confuzii in ceea ce priveste piata monetara si rolul ei in alimentarea cu lichiditati a economiei, bancilor si trezoreriei. Pare a face…

- Guvernul vrea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa schimbe radical modul in care ROBOR este calculat sau poate chiar sa-l elimine, a declarat, pentru Bloomberg, consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, scrie News.ro. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii…