Începând de astăzi panourile fotovoltaice pot fi instalate fără autorizaţie de construire Incepand cu data de 27 iunie 2019, persoanele interesate sa-si monteze panouri fotovoltaice nu mai sunt nevoite sa cheltuie bani si sa piarda timp pentru ob tinerea autorizatiei de construire intrucat prin Legea nr. 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut arii lucrarilor de constructii s-a eliminat obligativitatea de tinerii unei […] Post-ul Incepand de astazi panourile fotovoltaice pot fi instalate fara autorizatie de construire apare prima data in Revista de Alba . Citeste articolul mai departe pe revistadealba.ro…

Sursa articol si foto: revistadealba.ro

