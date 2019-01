Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles se reia usor, usor, activitatea pe 2019. Comisia Europeana a avut primul briefing de presa din acest an cand, in primele sase luni, Romania este la sefia Consiliului Uniunii Europene.

- Trenul cunoscut sub denumirea de ”Mocanița”, care circula pe linia ingusta Turda-Abrud, și-a reluat activitatea, dupa 20 de ani! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar cateva zboruri si-au reluat activitatea, dupa ce aeroportul a fost inchis timp de 36 de ore din cauza depistarii unei drone, scrie digi24.ro.

- Bogdan Barbuta si Daniela Prandea au revenit in activitatea de magistrati de la Judecatoria Radauti. Cei doi si-au reluat atributiile inca de joia trecuta, dupa ce Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat incetata suspendarea din functie in ceea ce-i priveste. ...

- De la jumatatea acestei luni, in Constanta s a reluat activitatea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Pentru recuperarea autoturismului, proprietarul trebuie sa suporte cheltuielile de ridicare, in valoare de 450 de lei, transportul, in suma de 120 de lei, si depozitarea, care costa 60 de…

- Prima intervenție dupa o pauza atat de indelungata a fost efectuata cu succes in cursul zilei de ieri. Dupa o pauza indelungata, care s-a intins pe durata a 10 ani, medicii de la Spitalul Universitar de Urgența din București (SUUB) au reluat la jumatatea acestei saptamani activitatea de transplant…

- Doua complexe de crestere a porcilor si-au reluat activitatea Doua complexe de crestere a porcilor din localitatea ialomiteana Cazanesti, cu peste 80.000 de capete, si-au reluat activitatea si efectueaza primele livrari catre beneficiari, fiind scoase din zona de protectie, masura ce fusese luata…