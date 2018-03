Stiri pe aceeasi tema

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Aflat din nou in postura de jurat, artistul marturisește ca este foarte atras de noul concurs de voci de la Antena 1, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, Cheloo marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show-ul…

- Feli, pentru prima data in postura de jurat, in cadrul emisiunii ”The Four – Cei 4”, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. ”E foarte greu, ma ia inima cu duelurile astea! Intr-o zi o sa mor aici, pentru ca eu traiesc și emoțiile concurentilor. Pe de-o parte abia aștept duelul,…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre cei mai noncomformiști și controversați oameni din radio și televiziune. CV-ul sau este, insa, unul impresionant. Jurnalistul a fost gasit fara suflare, in locuința sa, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator. Cine a fost Andrei Gheorghe. Fostul om de televiziune…

- ”Știm bine ca dl general Coldea nu putea sa vorbeasca nimic din ceea ce știe, ne așteptam la asta inca de azi-dimineața. Este antrenat sa faca lucrul acesta. Dl Coldea, in scurta conferința de presa, ne-a spus despre atribuțiile SRI, punand lupta impotriva corupției intr-o paranteza, a spus `dincolo…

- Sunt printre cei mai iubiti cantareti de la noi, iar piesele lor au trecut si granita Romaniei. Uite cine va juriza cel mai nou concurs de voci. Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The…

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena...

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena 1. Cu ani de experienta in industria muzicala, prezenti in topurile de specialitate si pe scenele din intreaga…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena 1.

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Marturie teribila a vedetei Antena 3, Mircea Badea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Badea spune ca ar putea sa ajunga si la puscarie. Badea a facut haz de necaz despre aceasta posibilitate.Citeste si: SOCUL serii - Mircea Badea, in emisiune la Romania TV: Fata in…

- In luna februarie, audiențele emisiunilor de tip talk-show au fost mai mici, comparativ cu prima luna din an. Confruntarea principala a fost tot intre Romania TV și Antena 3, care și-au disputat și in aceasta luna primele locuri din topul preferințelor romanilor.

- Ministerul Sanatații nu mai poate asigura imunoglobulina bolnavilor. Romania cere ajutorul țarilor din NATO și UE. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Luni seara, Ministerul Sanatații a declanșat procedura de achiziție a imunoglobulinei și cere sprijinul țarilor membre NATO și…

- Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea…

- Simona Halep a jucat tenis de masa cu Darren Cahill la sediul noul sponsor. Simona și antrenorul australian s-au reunit in SUA dupa aventura australiana incheiata cu acea finala contra Carolinei Wozniacki. Inainte de a incepe antrenamentele pentru Indian Wells, cei doi au facut o vizita de lucru la…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania, iUmor, a revenit cu cel de-al cincilea sezon al show-ului, difuzat in fiecare duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru perioada audițiilor, Delia a fost cea care a avut grija sa iși compuna fiecare ținuta in parte.

- Inca o emisiune-concurs de talente vocale urmeaza sa intre pe micile ecrane din Romania. Iata care este conceptul. Antena 1 a achiziționat licența formatului „Final Four – Cei patru”, un nou show show de talente vocale, ce va debuta primavara aceasta. Noul format va fi produs de Claudiu Oprea, care…

- Decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, iși face loc pe paginile principalelor agenții internaționale de știri, precum si a numeroase publicatii. In viziunea agentiei Reuters: "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata"."Ministrul…

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima editie a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- "Am vorbit despre presedintia romana la 1 ianuarie 2019, despre provocarile la care trebuie sa raspunda Romania", a spus Dancila. In schimb, Tajani a afirmat ca i-a cerut premierului ca guvernul de la Bucuresti "sa continue sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei".

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Totodata acesta a precizat și faptul ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Premierul Viorica Dancila a criticat joi la Antena 3 situatia absorbtiei fondurilor europene. Dancila nu a nominalizat vreun premier sau ministru din precedentele guverne PSD, dar a spus ca Romania risca sa piarda 800 milioane de euro, adaugand ca "trebuia sa avem o alta abordare, sa avem proiecte prin…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- ”Unu: foarte curajoși Andreea și Vlad Cosma. Ei sunt victime. Ei nu sunt doamna procuror Moraru, fosta adjuncta și mana dreapta a lui Kovesi. Ei sunt victime. Sunt cei care au fost harțuiți ani de zile, dar au reușit sa treaca peste orice și sa ne arate fața hidoasa a acestor odioși. Ce s-ar…

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit cu o veste teribila pentru pensionarii din Romania. Aceasta a fost invitata in studoiul Antena 3 si a vorbit despre situatia pensionarilor ce au venituri de sub 1000 de lei, adica pensia minima. „Da. In primul rand vom scoate din randul pensionarilor…

- Pe scena politica romaneasca a aparut un nou partid. Este vorbva de așa-numitul Partid al generalilor. Trei generali și un fost deputat au fondat o noua formațiune politica care se numește Partidul Neamul Romanesc. Partidul a fost inscris la Tribunalul București pe 7 februarie. Citeste si:…

- Decizie politica in Parlamentul European. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este lasat sa vorbeasca in plenul parlamentului, anunța Antena3.Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in…

- Asia Express, cuvintele care stau pe buzele tuturor. Mai sunt cateva zile pana cand incepe cel mai autentic show de aventura realizat in Romania. 12 februarie, ziua cand se da startul competiției de la Antena 1. Personajele principale sunt 14 vedete.

- Stela Popescu a aparut la mijlocul lunii octombrie 2017, la emisiunea "Guess my age" de la Antena 1, unde concurentii trebuie sa ghiceasca varsta celui ascuns dupa un panou, informeaza Romania TV. Spre surprinderea tuturor, una dintre participante era chiar marea actrita. Dupa ce a fost "deconspirata",…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Dupa ce au studiat cutremurele de peste 7 grade de la 1900 incoace, oamenii de știința americani au ajuns la concluzia ca seismele puternice au fost mai numeroase dupa cicluri de cinci ani de incetinire a rotatiei Pamantului. Iar acest fapt indica un risc ridicat pentru acest an. Directorul onorific…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari. Este singurul copil al familiei si beneficiaza de toata dragostea parintilor…

- Paginademedia.ro estimeaza ca, in 2017, Antena 3 a obtinut, din reclame, aproximativ 7-8 milioane de euro (fata de o cifra in jur de 10 milioane in 2016). Romania TV ar fi castigat in 2017 doar 4,5-5,2 milioane de euro, fata de 6-7 milioane in 2016. Digi ar fi atras, in 2017, din publicitate 4,5-4,8…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri la Antena 3 ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. „In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- Statul de drept impotriva drepturilor In lunile din urma, Romania este scena unei grave neințelegeri. Zeci de inși neinformați, care cred fanatic ca statul existent ar fi de drept și s-ar afla in pericol, se scot pe strazi. In vreme ce ministerul de resort incearca corectarea unor legi, iarași „specifice",…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post,…

- "Vreau sa se incheie, odata pentru totdeauna, razboiul romano-roman, altfel nu putem construi nimic și in plan general, și in plan personal. O națiune aflata in razboi, cum este Romania astazi, nu are un viitor real. Toate lucrurile sunt puse la frigider. (N.r. - Mi-ar fi placut) sa ma cert cu domnul…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…