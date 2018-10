Zeci de file vor putea fi vizionate incepand de azi și pana pe 14 octombrie in cadrul celei de-a 18-a ediții a Zilelor Filmului Maghiar / Filmtettfeszt. In acest an, in cadrul evenimentului vor avea loc proiecții la Cluj, la cinema Victoria, dar și in alte 11 orașe din țara. Continua și seria proiecțiilor speciale in doua localitați din apropierea Clujului, la Savadisla și la Mera. In deschiderea festivalului, de la ora 17:30, la Cinema Victoria, va rula documentarul Femeie in captivitate de Bernadett Tuza-Ritter, film premiat la numeroase festivaluri din Europa. In total in cadrul festivalului…