- Peste 100 de participanti din tara si din strainatate s-au inscris la Apuseni Ultra Race (AUR), care va avea loc in perioada 21-23 septembrie si care este dedicata Centenarului Marii Uniri. Printre competitori se numara si ultramaratonistul Tiberiu Useriu. "A.U.R. este prima si singura competitie internationala…

- Editia din acest an a manifestarii intitulate "Zilele Palatului Cultural" este dedicata Centenarului Marii Uniri si va cuprinde, printre altele, piesa de teatru "Ziditori ai Marii Uniri", un omagiu adus celor care s-au jertfit pentru implinirea idealului de veacuri a poporului roman. Anul…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inaugurat miercuri, 5 septembrie, la Muzeul Cinegetic al Carpaților ”Posada”, Expoziția Jubiliara ”100 de ani de silvicultura in Romania”, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918, cand toate provinciile locuite de romani s-au unit intr-un singur stat.…

- Proiect inedit, la Brașov. O harta a Romaniei și Basarabiei, cusuta manual, pe o panza, a fost expusa in centrul orașului. Broderia, la care au lucrat cu multa migala de 30 de femei din Romania și Republica Moldova, este dedicata anului Centenarului Marii Uniri.

- Au inceput conferintele Congresului Reintregirii Neamului, prima serie din manifestarile de acest fel dedicate Centenarului Unirii. Sala Mare a Primariei este arhiplina. Multi dintre participanti sunt imbracati in ii si camasi inflorate, altii poarta pe umeri steagul Romaniei Mari. In discursul de deschidere,…

- Sub semnul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, la Sighetu Marmației se organizeaza in perioada 17,18,19 august 2018 Festivalul de muzica și arta medievala, „AETERNUS MARAMOROSIENSIS” ediția a VIII-a și Gala muzicii folk – „FLOARE DE COLȚ”, ediția a VI-a. Evenimentele vor avea loc in parcul din…

- Ieri, la Castelul Peleș a avut loc deschiderea oficiala a Școlii de Vara de la Sinaia “Regele Mihai și exilul romanesc postbelic”. Aflata la a doua ediție, manifestarea este organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc in parteneriat cu Institutul Cultural…

- Mai multe proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri se vor afla pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Maramures din data de 28 iunie. De exemplu, unul dintre ele vizeaza organizarea unui eveniment care sa aiba in prim plan baloane cu aer cald. Iata lista proiectelor ce urmeaza…