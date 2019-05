Încep tratamentele împotriva insectelor și dăunatorilor, în Capitală. Care sunt zonele vizate de Primăria Capitalei Din aceasta noapte, incep in București tratamentele impotriva insectelor și daunatorilor, dar acestea se vor aplica in funcție de condițiile meteorologice din zilele imediat urmatoare, anunța Primaria Capitalei, prin intermediul unui comunicat. Astfel, Centrul pentru Protecția Plantelor București va efectua tratamente fitosanitare in vederea combaterii bolilor și a daunatorilor plantelor din marile parcuri și spații verzi administrate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, cat și in parcurile aflate in administrarea Primariilor Sectoarelor 1-6, incepand cu data 19 mai , ora 24:00.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

