- S-au reluat perchezitiile la Casa Groazei din Caracal. Gunoaiele din curtea criminalului, luate cu tractorul. Criminalul din Caracal a ajuns vineri dimineața, la Casa Ororilor, pentru o noua zi de percheziții, a opta la numar! Dinca a fost adus de o duba alba care aparține poliției. Anchetatorii au…

- Cercetarile privind crimele din Caracal continua astazi in padurea unde se presupune ca Gheorghe Dinca ar fi aruncat trupul Luizei, precum și la locuința acestuia. Tot astazi urmeaza ca telefoanele lui sa fie percheziționate informatic.

- De cateva zile, circula informația ca investigatorii au gasit unul sau mai multe buncare in curtea din Caracal unde Gheorghe Dinca le-a ținut și ucis pe cele doua fete de 15 și de 19 ani. ”Am verificat casa și curtea și nu exista nici un buncar”, a explicat unul dintre cei care face parte din echipa,…

- Oasele gasite in curtea criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, sunt umane si apartin unui copil. Conform unor surse din ancheta, specialistii au aflat ca oasele apartin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialistii care au expertizat ramasitele…

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj.Inculpatul a fost acuzat…

- Ziarul Unirea Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza numarului mare de persoane adunate in fata casei suspectului de omor Gheorghe Dinca, circulatia rutiera pe Strada Craiovei (DE70) este la aceasta ora afectata pe raza municipiului Caracal, astfel: pe sensul catre…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta.Surse apropiate anchetei desfașurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea…