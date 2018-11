Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost anunțați, vineri noaptea, ca arde acoperișul unui duplex de pe strada Olarilor din Timișoara. Incendiul a fost unul violent, flacarile putand fi vazute de la departare. Conform surselor citate, focul a afectat 80 la suta din acoperișul duplexului,…

- Mai dureaza puțin. Prima campanie de colectare a deșeurilor voluminoase pe noul „stil” va incepe la Timișoara in cateva zile. Vor fi in jur de 100 de locuri in care vor fi amplasate containere speciale, unde puteți duce canapelele, chiuvetele și alte obiecte de care nu mai aveți nevoie in casa. The…

- Flacari uriase au cuprins, noaptea trecuta, cladirea unui hotel aflat in incinta unui complex studentesc din Timisoara. Din fericire, nu au fost victime, persoanele aflate in incinta constructiei iesind la timp din cladirea afectata de incendiu. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, misiunea…

- Mai mulți arhitecți reuniți la Timișoara au atras atenția in legatura cu... The post Multe blocuri construite dupa ’90 nu ofera condiții de locuire de calitate, avertizeaza arhitecții la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Inca cinci blocuri din Timișoara vor fi reabilitate termic cu bani de la UE. Contractul de finanțare a fost semnat joi, la primarie, suma nerambursabila fiind de aproape 3,4 milioane de lei. PMT a reabilitat pana acum, pe bani europeni, 50 de blocuri. Cel de-al 51-lea este inca in ceața. The post Cinci…

- 20 de tone de rumegus au ars, ieri, la o ferma din localitatea Olosag, judetul Timis. Interventia pompierilor a durat patru ore si a fost una dificila. Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 16:20, la o halta de rumegus aflata in Olosag, comuna Stiuca, la aproximativ 80 de km de Timisoara. Flacarile…

- O coloana de fum dens, negru, s-a ridicat zeci pe cer, alarmandu-i pe locuitorii din zona Calea Șagului. Este vorba de un incendiu izbucnit la o gramada de deșeuri, posibil cauciucuri, in apropierea punctului de colectare al Retim din Calea Șagului. Pompierii de la ISU Timiș au intervenit o autospeciala…

- Totul s-a petrecut vineri dimineața pe Aleea Cutezatorilor din Timișoara. Pompierii au fost solicitați sa intervina acolo, dupa ce un incendiu a izbucnit la un apartament. Accesul spre locul intervenției le-a fost blocat, insa, de doua autoturisme parcate pe marginea drumului. Salvatorii…