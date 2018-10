Încep să apară pacienţii cu boli de sezon la Urgenţe Zilnic, sunt in jur de patru-cinci pacienti, spun reprezentantii din UPU, deci, intr-o saptamana, la urgente se prezinta aproximativ 30 de persoane pentru a primi tratament contra racelii si gripei. Numarul acestora este mai ridicat in weekend, cand cabinetele medicale nu sunt deschise, astfel ca acestia vin la unitatile de urgenta pentru a-si reveni. „Acum cateva zile nu aveam niciun pacient care sa aiba o boala de sezon, insa acum avem cel putin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

