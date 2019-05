Incep pregatirie pentru sezonul estival. Cati politisti vor fi detasati pe litoral in perioada 15 iunie – 15 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a convins pe primarul PMP al orașului Ulmeni, județul Maramureș, Lucian Morar, sa renunțe la protestul la care acesta a recurs, timp de cateva zile, in fața ministerelor sanatații și al afacerilor interne. Primarul și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan s-a intalnit, miercuri, cu conducerea Directiei Generale Anticoruptie (DGA) si a transmis ca procesul de reorganizare care a fost solicitat nu urmareste o desfiintare a directiei, ci, dimpotriva, o intarire a climatului de integritate din minister. De asemenea ministrul…

- Carmen Dan, a anuntat vineri ca a initiat modificarea ordinului de ministru pentru ca toti cei peste 500 de angajati care detin titlul de doctor si primesc sporul de doctorat sa isi desfasoare activitatea in domeniul pentru care detin titlul.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, și fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, au depus la Senat o inițiativa legislativa privind organizarea și funcționarea Poliției Romane in care au preluat o serie de prevederi controversate, declarate neconstituționale in urma unei sesizari a președintelui…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, efectueaza o vizita la New York, in perioada 27 martie ndash; 2 aprilie 2019, prilej cu care va participa la o serie de reuniuni, care se desfasoara, in aceasta perioada, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite, continuand astfel demersurile de promovare…

- Cu acest prilej a avut loc și ședința de evaluare a activitații Poliției Romane pentru anul 2018, in prezența ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Ministrul afacerilor interne a apreciat faptul ca siguranța in Romania a crescut in ultimul an, infracționalitatea este in scadere, faptele cu violența…

- PSD se afla pe ultima suta de metri cu definitivarea listei candidatilor la europarlamentarele din luna mai. Daca primul loc este deja dat actualului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, pe locurile eligibile se lupta actuali ministri, precum Niculae Badalau, parlamentari, printre care Claudiu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca, in acest an, in MAI vor fi incadrate peste 6.300 de persoane, aproximativ 5.700 vor proveni din scolile de agenti si de subofiteri si peste 600 fiind ofiteri absolventi ai Academiei de Politie, ceea ce presupune si o alocare de 61,5 milioane de…