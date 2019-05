Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana aleg, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an, transmite Reuters. Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni…

- Regatul Unit organizeaza joi alegeri pentru Parlamentul European, un scrutin care ar urma sa ilustreze frustrarea in crestere de ambele parti ale divizarii provocate de Brexit, la aproape trei ani dupa ce tara s-a pronuntat pentru iesirea din Uniunea Europeana, comenteaza miercuri Reuters. Alegerile,…

- "Orice acceptare de a vota la referendum inseamna, in primul rand un sprijin pentru referendum, intrucat astfel se ajuta la realizarea cvorumului de participare de minimum 30%. Din experienta referendumurilor trecute, marea majoritate a celor care au luat parte la referendum au votat „da". Singura…

- Pe 26 mai au loc alegerile pentru parlamentul european, iar de sambata, 27 aprilie, incepe campania electorala. Romania are 33 de locuri pentru Parlamentul European. cei mai mulli parlamentari ii are Germania (96), Franța (79) și Italia (76), iar Ungaria are 21. Pentru cursa au inscris candidați 23…

- Cel mai lung divort din istorie se prelungeste. Brexitul se amana inca o data. Liderii europeni au decis sa acorde Marii Britanii inca o extindere a datei la care sa paraseasca blocul comunitar, pana la sfarșitul lunii octombrie.

- Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) va ramane cel mai mare grup in Parlamentul European dupa alegerile de la sfarsitul lunii mai. Rezultatele au fost obținute de legislativul european, care arata o crestere a numarului de mandate pentru conservatori fata de ancheta din urma cu o luna, transmite…