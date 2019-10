Ca de obicei, Veolia Energie Iasi SA va lucra in regim de permanenta, 24 de ore din 24, cu echipe suplimentare dedicate interventiilor de urgenta, in cazul aparitiei unor avarii la instalatiile interioare ale clientilor. Toate punctele si modulele termice exploatate de Veolia Energie Iași SA functioneaza automat si incep sa furnizeze incalzire in momentul in care temperatura exterioara coboara sub 14 grade Celsius, asa cum este inregistrata de senzorii exteriori montati la fiecare punct sau modul termic. Atunci cand temperatura exterioara depaseste 14 grade, punctele si modulele termice se opresc…