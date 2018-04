Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care aleg sa calatoreasca de Paste prin agentii de turism nu sunt neaparat in cautarea unei vacante traditionale, multi dintre ei alegand in acest an tari catolice sau musulmane, destinatii ‘calde’ unde sa poata face plaja, iar cererea a crescut cu 40-50% comparativ cu anul trecut, au declarat,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimeaza ca pana la sfarșitul anului 2020 vor fi gata 253 de kilometri de autostrada, cu aproape 100 de kilometri mai puțin decat anunțasera premierul Viorica Dancila și ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit informațiilor…

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- „Daca acesti greci (n.n.- Aktor SA, constructorul desemnat impreuna cu Euroconstruct Trading 98 sa continue executia) nu vor incheia lucrarile la timp, ne mutam pe santier. Tronsonul acela ar trebui sa fie gata pana la inceputul anului scolar", a declarat Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3.…

- Lucrarile pentru finalizarea intrarii in Bucuresti, zona Petricani, a autostrazii Bucuresti-Ploiesti ar trebui incheiate „pana incepe anul scolar 2018-2019”, iar daca nu vor fi gata la timp „ne mutam pe santier”, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „Daca acesti…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, ieri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in…

- Datoria CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) este de 100 de milioane de euro, iar pentru stergerea datoriilor mai vechi e posibil ca Romania sa fie sanctioata de Comisia Europeana – „ne asteptam la ce e mai rau”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate.

- Din cauza conditiilor meteo au fost anulate 12 curse operate de trei companii, pe relatiile Treviso, Istanbul, Cluj, Chisinau, Pisa si Stockholm, anunta Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis vineri. „Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti…

- Transgaz SA informeaza, intr-un comunicat transmis miercuri, ca Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustiva nr.1 pentru proiectul de interes comun „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria” (BRUA).

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a fost prezent ieri in zona autostrazii Turda-Sebeș, facand o inspecție la loturile 3 și 4, care asigura legatura Turzii cu Aiud. Cu aceasta ocazie, a avansat un termen posibil pentru darea in circulație a porțiunii Turda-Aiud: luna mai a acestui an. Read More...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este ”pacat” ca trebuie sa stabilim ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le aveau in anii '90.

- Ministrul Transporturilor, lucian Șova, a anunțat, miercuri, ca are ca obiectiv deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda în luna mai. Acestea se întind pe 29 de kilometri, de la Aiud pâna la Turda, transmite corespondentul MEDIAFAX.Acesta a fost întrebat,…

- In aceasta primavara vor incepe lucrarile la bazinul acoperit de inot, care va fi construit de Primaria Blaj din fondurile proprii. Investitia va costa aproximativ 4,5 milioane lei (fara TVA) si se va derula pe o perioada de doi ani de zile, autoritatile locale sperand ca bazinul acoperit de inot sa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avut, marti, discutii cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto, cu privire la posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza pe ruta Budapesta - Bucuresti. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține ca nu poate repara vagoanele CFR Marfa- pentru ca firmele care se ocupa cu reparații nu se prezinta la licitații. In replica, reprezentanții societațiilor susțin ca Lucian Șova nu a scos la licitații contracte, pentru a putea sa vina sa contracteze și…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a cerut constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida, in cel mult o saptamana, daca poate continua lucrarile pe acest tronson, care include nodul de la Holdea. In prezent, șantierul este finalizat in proporție de 80%.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca a fost inceputa o ancheta in rem privind pasarela care s-a prabusit peste calea ferata, la Ploiesti, afirmand ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care cei de la calea ferata trebuie sa le identifice.

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- Comisarul Corina Crețu a aprobat o finanțare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanța Astfel, suma de 1,3 miliarde de euro va fi investita din Fondul de coeziune in modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea…

- Modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granita dintre Romania si Ungaria, de municipiul Constanta, de la malul Marii Negre, va fi facuta cu 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune, suma fiind recent aprobata de comisarul european Corina Cretu. …

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dispus, joi, luarea unor masuri pentru simplificarea procedurilor care ingreuneaza procesul de mentenanta si reparatii a materialului rulant al CFR Calatori, in conditiile in care operatorul national de servicii de transport feroviar de calatori are ...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie. "Am luat la cunostinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost...

- Registrul Auto Roman va avea un nou sediu din acest an, in zona CET Targu Jiu. Este vorba de o noua cladire care va fi amplasata pe un teren concesionat in partea de sud a municipiului Targu Jiu. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca in acelasi timp padocul din zona CET va fi mutat…

- Langa sediul SRI va fi construita o parcare subterana. Primaria a concesionat, in urma unei licitatii desfasurate anul trecut, o suprafata de peste 1.700 mp unde a functionat o parcare publica cu taxa. Investitorul care a obtinut terenul, firma TVI Construct, are in implementare un proiect imobiliar…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis deputatului ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, ca licitatia pentru finalizarea lucrarilor de centura ar urma sa aiba loc la inceputul acestui an. Alexandru Baișanu a precizat ca ministrul Transporturilor i-a spus ca pentru primele doua tronsoane…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a convocat joi, 1 februarie 2018, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența Restrans. Trei vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat si unul s-a rasturnat pe calea ferata intre Valea Alba și Simian, județul Mehedinți. Trenul avea 20 de vagoane…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- ”Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”, a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren. ”Apreciez…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete întorcându-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții, scrie…

- O masina a fost avariata ieri pe strada Stefan Mihaileanu din Constanta in timpul codului portocaliu de vreme rea ce a vizat si municipiul Constanta. Gardul unui imobil a cazut chiar peste masina parcata in apropiere. In urma incidentului autoturismul a fost afectat destul de serios. Proprietara masinii…

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.