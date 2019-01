Încep lucrările pentru extinderea Spitalului Județean Oradea In prealabil, au fost realizate lucrarile de pregatire a terenului pentru inceperea construcției. Potrivit municipalitații, prima data vor fi realizați piloții pe care se va sprijini fundația viitoarei cladiri. Inca de la inceputul anului 2017, managerul Gheorghe Carp a prezentat ideea acestui proiect, care a pornit de la dezvoltarea spectaculoasa a serviciului de urgențe. Atunci cand in Oradea s-a inființat UPU, se inregistrau cca 25.000-30.000 de prezentari pe an, in timp ce in prezent au ajuns sa fie inregistrate peste 150.000 de prezentari pe an. Prin urmare, volumul de munca a crescut… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

