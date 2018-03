Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz, compania nationala de transport a gazelor naturale, se poate apuca de azi sa contruiasca cei 479 de kilometri ai gazoductului BRUA care vor traversa Romania, dupa ce firma a primit unda verde de la Ministerul Energiei, entitatea statului roman responsabila pentru elaborarea strategiei…

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis luni, 21 martie 2018, Decizia exhaustiva privind gazoductul BRUA. Acest pas da dreptul operatorului Transgaz de a incepe efectiv a lucrarilor, se arata intr-un comunicat al…

- In urmatoarele zile va incepe la Blaj constructia noii punti pietonale de pe raul Tirnava Mare, din zona cartierului Plopilor. Investitia este necesara deoarece actualul pod, amplasat in urma cu peste 40 de ani, se afla intr-o stare avansata de uzura. Lucrarile vor dura aproximativ doi ani de zile,…

- Vești bune vin pentru zalauani, din zona ieșita de mulți ani din atenția autoritaților -zona Astralis, acolo unde, dincolo de aspectul urbanistic dezolant al zonei, imobilele se descompun incet, in capul trecatorilor. Pe langa Piața Astralis, acolo unde lucrarile continua in ritm susținut, un alt imobil…

- Lucrarile la Pasajul Cumpenei din Constanta fusesera reluate dupa cateva luni de pauza, la sfarsitul anului trecut. Intre timp, din cauza conditiilor meteorologice, s a dat ordin de sistare a lucrarilor si acum se asteapta din nou vremea prielnica pentru reluarea proiectului de reabilitare a pasajului.…

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a participat, miercuri, 14 martie, la semnarea unui Memorandum de Ințelegere intre SN Nuclearelectrica SA și Parteneriatul pentru Cercetare și Educatțe pentru Sisteme Nucleare Avansate („CESINA”), ...

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a anulat un imprumut de 465 milioane euro, acordat Romaniei in 2011 pentru modernizarea magistralei de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, ca urmare a faptului ca nu s-au efectuat trageri de fonduri in perioada 2013-2016, se…

- Operatorul roman de transport al gazelor naturale estimeaza ca in 2020 conducta “Tarmul Marii Negre - Podisor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagra” ar putea fi operationala, proiectul urmand sa faca legatura cu gazoductul BRUA.

- SNTGN Transgaz isi indeplineste angajamentele cu privire la proiectul conductei de gaze BRUA si respinge acuzatiile potrivit carora ar face un joc in favoarea Ungariei, sustin reprezentantii Transgaz intr-un comunicat publicat pe site-ul companiei. Precizarile societatii vin in contextul unor informatii…

- In aceasta primavara vor incepe lucrarile la bazinul acoperit de inot, ce va fi construit de Primaria Blaj din fondurile proprii. Investitia va costa aproximativ 4,5 milioane lei (fara TVA) si se va derula pe o perioada de doi ani de zile, autoritatile locale sperand ca bazinul acoperit de inot sa fie…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor."E.ON…

- Intr-un centru urban precum e Zimncea, in care marea majoritate a firmelor se afla in stare de insolvența sau chiar de faliment, și, implicit, cu datorii de sute de milioane de lei la administrația publica locala, pe care nu se știe daca le vor plati prea curand, orice suma atrasa din fonduri europene…

- Consumul intens de gaze si gerul prelungit au determinat scaderi pana aproape de cotele de risc ale parametrilor de functionare ai Sistemului National de Transport (SNT). Miercuri, gradul de incarcare a conductelor a scazut pana la 33 de milioane de metri cubi, cota minima de atentie fiind 38.

- [caption id="attachment_40185" align="alignleft" width="300"] Imagine-simbol[/caption] Mai bine de jumatate din drumurile locale ce vor intra in reparație in vara anului 2018, grație imprumutului acordat de Banca Mondiala, sunt din regiunea Ungheni-Nisporeni-Calarași. Mai exact, din cele 78,92 kilometri…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national de transport si…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- De astazi, s-a dat oficial start lucrarilor de reparație a sediului Președinției Republicii Moldova, care a fost distrus in urma acțiunilor din șapte aprilie 2009. Cladirea va fi reparata de o companie de construcții din Ankara, de firma „Sonbay".

- Consortiul format din spaniolii de la Regasificadora del Noroeste si Transgaz a depus, astazi, in ultima zi, oferta pentru participarea in cea de-a doua runda a procesului de privatizare a 66% din compania DESFA, operatorul elen al retelei de gaze naturale.

- Operatorul sistemului national de gaze al Romaniei, Transgaz, si compania similara din Slovacia, Eustream, au anuntat semnarea unui memorandum de intelegere privind dezvoltarea coridorului de transport...

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte…

- Memorandumul cu chinezii de la CGN pentru constructia reactoarelor 3 si 4 la Centrala Nuclearelectrica de la Cernavoda ar putea fi prelungit cu 6 luni, a spus joi secretarul de stat in Ministerul Energiei, sugerand ca lucrarile ar putea incepe pana in 2020.

- Registrul Auto Roman va avea un nou sediu din acest an, in zona CET Targu Jiu. Este vorba de o noua cladire care va fi amplasata pe un teren concesionat in partea de sud a municipiului Targu Jiu. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca in acelasi timp padocul din zona CET va fi mutat…

- Sfarsitul primului semestru al actualului an universitar reprezinta, pentru studentii Facultatii de Arhitectura si Urbanism de la Universitatea Politehnica Timisoara, o incununare a muncii depuse pana acum. In etapa actuala acestia, impreuna cu profesorii coordonatori, organizeaza mai multe expozitii…

- Marti, a avut loc conferinta de lansare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova", finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al…

- Restaurarea Muzeului Județean Argeș, fost Palat Administrativ al județului și monument istoric de categorie A, ar putea incepe la finalul acestui an. Proiectului „Restaurarea Muzeului Judetean Arges - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”, implementat prin intermediul unei…

- Marti, 30 ianuarie 2018 a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova”, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management…

- Proiectul de buget al Capitalei pentru acest an prevede alocarea a peste 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun, a informat Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul unui comunicat.

- Cinci blocuri de locuințe din municipiul Zalau vor intra in primavara acestui an, in reabilitare, in urma aprobarii Proiectului de hotarare ce vizeaza aceaste lucrari, in ședința de Consiliu local de joi, 25 ianuarie, din cadrul Primariei Zalau. Blocurile vizate de acest proiect sunt 1B, D111, SB42,…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Dupa aproape 9 ore de discutii si negocieri, comisia mixta aflata la Ministerul Energiei astazi, formata din 14 titlulari sindicali,si directorii CE Oltenia, a reusit sa schimbe viziunea bugetara pe 2018. Astfel, s-au obtinut la fondul de salarii 20 de milioane de lei in plus fata de cele 24…

- Incep lucrarile de reabilitare a Pieței Trivale, anunțul a fost facut de catre primarul Cornel Ionica. Va reamintim ca investiția a fost intarziata din cauza unei contestații la licitație. Ieri a fost semnat contractul cu constructorul, ...

- Incep licitațiile pentru lucrarile din județ! Inca din primele zile ale acestui an, primariile au demarat procedurile de achiziții pentru a putea efectua lucrari de construcție, modernizare sau reabilitare in acest an. Iata ce planuri au primarii din județ, cați bani vor sa aloce și cand vor finaliza…

- Blocarea proiectului privind amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Bumbesti-Livezeni, dupa ce instanta a admis plangerile unor organizatii neguvernamentale de mediu, pune in pericol protectia populatiei si emite un semnal de nesiguranta catre toti investitorii din Romania, se arata…

- Intalnire de gradul zero la Prefectura Gorj. Vineri se vor intruni reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, parlamentari, oficiali de la Ministerul Energiei, de la Hidroelectrica si Parcul National Defileul Jiului, ca sa gas...

- Cu o intarziere datorata procedurilor extrem de complicate, documentatiei stufoase si a duratei intinse de timp necesara organizarii licitatiei, Primaria Magurele anunta ca a fost adjudecata licitatia pentru amenajarea parcului de relaxare si agrement al localitatii, iar contractul a fost semnat. Urmeaza…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…

- Brașovul va fi legat de doua orașe importante ale Transilvaniei, prin doua șosele care urmeaza sa fie construite in perioada urmatoare. Guvernul a aprobat, in ședința sa de astazi, un memorandum cu privire la proiecte prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei. „Precum le spuneam brașovenilor,…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- Comunicat de presa Veste extraordinara! S-a obținut prelungirea termenului de implementare a proiectului de la ZOO Turda! Dupa numeroase eforturi, inițiate de primarul Cristian Octavian Matei, Primaria Municipiului Turda a

