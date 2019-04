Stiri pe aceeasi tema

- Trei contracte de infrastructura au fost semnate duminica, la Palatul Victoria, in prezenta premierului Viorica Dancila, unul dintre contracte fiind cel de proiectare si executie a sectiunii 1 a Autostrazii Sibiu-Pitesti. Contractul de proiectare si executie pentru autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea…

- Cu exceptia zonei de la Dealul Liliecilor, lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva este in mare parte finalizat. Unul dintre membrii Asociatiei Pro Infrastructura a realizat o serie de imagini pe acest lot. Acestea arata un santier in mare parte finalizat, cu dificultați doar la nodul Soimus, unde problemele…

- Lucrarile pe șantierul șoselei de centura a Bacaului au continuat și in aceasta saptamana. Conform informarilor CNAIR, se lucreaza la doua dintre podurile ce se vor construi pe traseu, pe raurile Bistrița (km 3+150) și Siret (km 15). Pe traseu vor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Transporturilor a facut spectacol, joi, pe santierul Centurii orasului Mihailesti. Mai exact - sustinand ca a venit neanuntat si ca e revoltat de neseriozitatea constructorului spaniol care lucreaza la sosea - Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat cu acesta, in 2016. In timpul unei…

- Dupa luni bune de eforturi, constructorii au ajuns la stadiul in care lucrarea de la Dealul Liliecilor, in apropiere de nodul de la Soimus, poate oferi o imagine asupra modului in care va arata porțiunea de autostrada care a dat atatea batai de cap. Imaginile realizate de DRDP Timisoara arata…

- A fost semnat, miercuri, contractul de proiectare și execuție lucrari din cadrul proiectului “Repararea Infrastructurii de navigație a Canalului Bega”! Acesta este finanțat din fonduri europene. La eveniment au fost prezenți directorul general al A.N. „Apele Romane”, Victor Sandu, directorul Administrației…

- Ministrul Transporturior, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru lotul I, Boita – Sibiu, al Autostrazii Sibiu- Pitesti, iar contractul ar putea fi semnat in 23 martie, informeaza News.ro.Citește și: Bancile din Romania vin cu o LISTA EXPLOZIVA inainte…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi se vor institui restrictii de circulatie pe Autoatrada A4 Ovidiu Agigea, pentru executarea lucrarilor de montare a portalului metalic de sustinere a panourilor VMS, in cadrul proiectului "Proiectare si Executie a Variantei…