- Incep lucrarile de frezare a asfaltului degradat pe bd. Traian, in perimetrul bd. Dacia și str. Independenței din sectorul Botanica. Artera de circulație este inclusa in Programul municipal 2019 de reabilitare a infrastructurii rutiere de pe 11 strazi din capitala.

- In perioada 5 iulie (ora 09:00) – 7 iulie 2019 (ora 24:00), va fi suspendat traficul rutier pe strada Alexandr Pușkin, in perimetrul strada Ierusalim și strada George Coșbuc. Masura este luata in contextul desfașurarii a lucrarilor de reabilitare a rețelelor termice.

- Pana pe 20 iulie, intre orele 6.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor continua sa faca reparatii, in functie de conditiile meteorologice, la carosabilul si bordurile de pe strada Otilia Cazimir, intre intersectia cu strada Zmeu si intersectia cu strada Elena Doamna. In perioada mentionata traficul rutier…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 26 iunie – 26 iulie 2019, va fi suspendat traficul rutier pe strada Dumitru Rașcanu, in perimetrul str. Tudor Vladimirescu și strada Academician Andrei Saharov, in legatura cu necesitatea executarii de catre S.A.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 07.06.2019, ora 23:00 - 10.06.2019, ora 04:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Florilor, tronsonul cuprins intre strada Studenților și strada Matei Basarab, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In perioada 03.06 – 18.07.2019, pe strada Podul Inalt din municipiul Chișinau, tronsonul cuprins intre strada Otovasca și strada Bulboaca, va fi suspendat traficul rutier, in legatura cu reabilitarea rețelelor de canalizare.

- Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 19:15, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de un autovehicul, pe trecerea de pietoni. In zona traficul rutier este ingreunat. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe strada…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca luni, 13 mai 2019, intre orele 07:00-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Armeneasca, in perimetrul str. Mitropolit Varlaam – bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in legatura cu executarea lucrarilor de curațare a copacilor.