Stiri pe aceeasi tema

- Incep inscrierile pentru invațamantul primar. Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 marti. Cea de-a doua etap este programata in perioada 12 – 18 aprilie. “In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii…

- Incep inscrierile pentru invațamantul primar. Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 marti. Cea de-a doua etap este programata in perioada 12 – 18 aprilie. “In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc…

- Inscrierea elevilor in clasa pregatitoare debuteaza, conform calendarului, joi, 8 martie 2018. Care sunt cele mai frecvente intrebari pe care si le pun parintii, dar si raspunsurile corecte.

- Ministerul Educației a emis metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii copiilor care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligați sa ii inscrie la clasa pregatitoare, care face parte din invațamantul obligatoriu de 10 ani. In schimb, parinții…

- Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale in data de 23 februarie 2018. Pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare www.satmar.ro , in cadrul rubricii…

- Comunicat ISJ Arad: Condițiile și calendarul inscrierilor in invatamantul primar 1. Inscrierea elevilor in invatamantul primar – 2018 Pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul județului Arad, in proiectul...

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza in conformitate cu Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018 – 2019. PRECIZARI METODOLOGICE…

- Incep pregatirile pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Metodologia si calendarul au fost aprobate de ministrul Educației. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie…

- Conform unui comunicat al Ministerului Educației Naționale, Ministrul Valentin Popa a aprobat metodologia și calendarul de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv.…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie. "In clasa pregatitoare pot fi inscrisi…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie și va fi urmata…

- Prin ordinul de ministru nr. 3.242/23.02.2018 au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anunțat, sambata, ca, prin ordin de ministru, au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31…

- Ministerul Educatiei a anunțat astazi, ca au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si ca prima etapa a inscrierilor in clasa pregatitoare are loc intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre…

- Ministerul Educației a aprobat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta…

- Ministrul Valentin Popa a aprobat metodologia și calendarul de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, conform unui comunicat al Ministerului Educației Naționale.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat campania de informare a fermierilor, privind depunerea Cererii unice de plata pentru acordarea subvențiilor agricole in 2018. Iata procedura și cele mai importante condiții. ALEXANDRU BOARIU Romania, in calitate de stat membru al UE,…

- Pe 27 februarie demareaza prima etapa de inscriere in invatamantul primar a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv. Pe 26 februarie, se vor afișa la sediile școlilor (și pe paginile lor de internet) informații legate de numarul de locuri in clasele pregatitoare,…

- Primarul comunei Zagra Dumitru Bușcoiu și viceprimarul Ioan Costin au inapoiat sporul de condiții vatamatoare despre care Curtea de Conturi spune ca a fost acordat ilegal. Edilul spune ca și-a dat acest spor din cauza radiațiilor peste limita din birourile primariei.

- In perioada 15 - 28 februarie 2018, tinerii interpreti de muzica populara din Romania si diaspora se pot inscrie la preselectia Festivalului-Concurs al Cantecului Popular Romanesc „Lucretia Ciobanu” 2018, initiat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Cindrelul -…

- ISU Calarasi a reluat campania de inscriere si recrutare a voluntarilor care doresc sa activeze in cadrul structurilor de interventie. Doritorii trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, printre care sa aiba varsta cuprinsa intre16 si 65 de ani, sa fie apti din punct de vedere medical, sa nu fi…

- Inscrierile copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordinal MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in dezbatere la minister, potrivit…

- Vreți sa participați la cea mai mare școala de vara de inovație și antreprenoriat organizata in Europa? Acum va puteți inscrie și puteți alege intre un program de 3 saptamani sau unul de 5 saptamani. Inca un amanunt, și inca unul esențial: totul este gratuit.

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, dar numai dupa ce se va consulta cu ceilalți colegi din PSD. Pop a fost intrebat ce parere are despre…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, considera ca este utila eliminarea calificativelor din invatamantul primar. A declarat, luni, ca va depune o initiativa legislativa in acest sens si va sprijini notarea elevilor dupa un model european. „Si eu o sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam…

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, actual presedinte al Comisiei de Invatamant din Senat, a declarat luni ca vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar, evaluarea elevilor urmand sa fie facuta dupa un model european, noteaza News.ro.

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni, 5 februarie, ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar, sa nu mai fie calificative pentru elevi. (…) Evaluarea elevilor…

- Acesta a mentionat ca va initia un proiect de lege in acest sens. Intrebat ce parere are despre propunerea legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu de castrare chimica a pedofililor, Liviu Pop a spus ca nu comenteaza pe acest subiect, dar ca si el are un proiect de lege prin care vrea…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, informeaza Agerpres.ro. O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in…

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, actual presedinte al Comisiei de Invatamant din Senat, a declarat, luni, ca vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar, evaluarea elevilor urmand sa fie facuta dupa un model european, informeaza news.ro..Intrebat ce parere are despre propunerea…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, ca vrea sa depuna o initiativa legislativa prin care sa fie eliminate calificativele in invatamantul primar, iar evaluarea elevilor sa se faca dupa un model european.

- Intrebat ce parere are despre propunerea legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu de castrare chimica a pedofililor, Liviu Pop a spus ca nu comenteaza pe acest subiect, dar ca si el are un proiect de lege prin care vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar. „Si eu o sa depun un…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, ca vrea sa depuna o initiativa legislativa prin care sa fie eliminate calificativele in invatamantul primar, iar evaluarea elevilor sa se faca dupa un model european. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele…

- Intrebat ce parere are despre propunerea legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu de castrare chimica a pedofililor, Liviu Pop a spus ca nu comenteaza pe acest subiect, dar ca si el are un proiect de lege prin care vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar. „Si eu o sa…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” da startul inscrierilor in cadrul proiectului „Invațam la biblioteca”. Asemeni programelor „Carticica pentru prichindei și copii mai maricei”, respectiv „Biblioteca din Vacanța”, proiecte cu multiple ediții desfașurate pana in prezent, „Invațam la biblioteca”…

- Bacalaureat 2018 | Incep inscrierile pentru prima sesiune a examenului Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune incep luni si dureaza pana pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2018 începe…

- De luni si pana vineri, 2 februarie, elevii claselor a XII-a se vor putea inscrie pentru prima sesiune a Bacalaureatului de anul acesta. In premiera, in acest an, candidatii vor sustine competentele lingvistice si digitale in luna februarie, spre deosebire de anii trecuti cand erau sustinute in vara,…

- Calendarul obligatiilor fiscale pe luna ianuarie prevede zilele de 25 si 26 ca fiind termene de depunere sau plati la cele mai multe categorii de contribuabili, mai ales in contextul schimbarilor intervenite in regimul taxelor si impozitelor din 2018, informeaza Mediafax.Astfel pentru data…

- In premiera, anul acesta, probele de competente in cadrul examenului de Bacalaureat 2018 se desfasoara in februarie, iar cele scrise, in vara. Elevii din clasele terminale de liceu se pot inscrie la examen de luni, 29 ianuarie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Cand incep testarile?…

- Astra Film Festival Sibiu pregateste cea de-a XXV-a editie care se va desfasura in perioada 15-21 octombrie 2018 la Sibiu. Pe 5 decembrie 2017, au inceput inscrierile de filme - regizori, producatori si distribuitori de filme din toata lumea isi pot inscrie cele mai recente productii de film documentar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- Incep inscrierile pentru filmele de scurtmetraj și documentar Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XII-a ediție și va avea loc in martie 2018, la București. Anul acesta, peste 20 de filme documentare și…

- EXAMEN…Desi sunt inca in vacanta de iarna, elevii vasluieni care invata in clasa a XII-a se pregatesc pentru primul examen important din viata lor, Bacalaureatul, care va debuta anul acesta, in premiera, in luna februarie. Elevii vor reveni in banci pe 15 ianuarie, vor invata doua saptamani, dupa care…

- Conform legii, pașaportul se poate reinnoi ca urmare a expirarii termenului de valabilitate, inainte de expirare sau cazul in care este necesara o valabilitate mai mare pentru obținerea vizelor. Documentul de calatorie mai poate fi inlocuit atunci cand solicitantul pleaca in țari unde se cere un termen…

- Teatrul Colibri Craiova organizeaza o noua serie de ateliere de creatie, in perioada 22 ianuarie – 18 martie 2018. Inscrieri se fac in intervalul 8 – 14 ianuarie 2018, doar prin formular on-line, link-urile pentru fiecare atelier in parte fiind ...

- Regulamentul privind parcarea autovehiculelor pe spatii publice din orașul Cugir a fost aprobat cu unanimitate de voturi de catre consilierii locali și va intra in vigoare din luna ianuarie a acestui an. Nerespectarea prevederilor din regulament se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 și 600 lei.…

- Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. "Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm", este mesajul postat de jandarmi pe pagina de Facebook, pentru cei interesati de un loc de munca in Jandarmeria Romana.

- Inspectoratul de Jandarmi Județean”Avram Iancu”Alba organizeaza concurs pentru ocuparea, din sursa externa, a unui post vacant de execuție de ofițer specialist I, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic. Cererile de inscriere…

- APIA informeaza potentialii beneficiari ca 29 decembrie 2017, inclusiv, este termenul limita de depunere a cererilor pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile se depun la Centrele Judetene ale APIA, respectiv al municipiului București, Condiții pentru…