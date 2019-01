Incep exproprierile pentru constructia Drumului Expres Craiova-Pitesti

Stiri pe aceeasi tema

- "Partidul Social Democrat condamna public actiunile repetate ale presedintelui Iohannis prin care incearca blocarea activitatii Guvernului, cu scopul vadit de a impiedica PSD sa duca la bun sfarsit angajamentele electorale asumate in programul de guvernare.Al doilea refuz al presedintelui Iohannis de…

- Presedintele Klaus Iohannis, a semnat, joi, decretele privind vacantarea posturilor de ministri de la Ministerul Dezvoltarii si de la Ministerul Transporturilor. Potrivit Administratiei Prezidentiale, unul dintre decretele semnate de Klaus Iohannis a vizeaza "constatarea vacantei unei functii de membru…

- Ceremonia este programata la ora 17.00. "Presedintele Iohannis ne-a invitat sa fim de fata cand va semna legea pentru autostrada Iasi-Targu Mures A8. Va fi o scurta ceremonie, la care au fost invitate asociatiile care militeaza pentru autostrazi in Moldova, dar si politicieni care au initiat si sustinut…

- Executivul are pe ordinea de zi de vineri a doua rectificare bugetara din aceasta toamna, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei. "Discutam astazi (23 noiembrie - n.red.) despre a doua rectificare a bugetului pentru 2018. Este o rectificare bugetara pozitiva, care are ca…

- Cea de a doua rectificare a bugetului pentru anul 2018 intra in dezbetarea Guvernului, vineri, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca aceasta rectificare bugetara va fi una pozitiva, care are ca principal obiectiv incadrarea in tinta de deficit de 2,97% din Produsul Intern Brut. „Discutam…

- Min. Finantelor publica proiectul celei de-a doua rectificari bugetare Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Guvernul ar putea lua în discutie vineri, 23 noiembrie, cea de-a doua rectificare bugetara din acest an. Ministerul de Finante a publicat pe site-ul…

- Lia Olguța Vasilescu a primit cea mai usturatoare palma din partea președintelui Klaus Iohannis! A fost remaniata de la Ministerul Muncii și propusa la Ministerul Transporturilor, dar a ramas in afara Guvernului, dupa ce Iohannis a semnat doar decretul de remaniere, nefiind de acord cu noul portofoliu…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, marti, fiind prima iesire a sefului statului dupa ce social democratii au votat luni in sedinta Comitetului Executiv National remanierea Guvernului. Seful statului a anuntat ca accepta...