- Cel putin opt persoane au murit luni in urma violentului incendiu izbucnit la un vapor pentru turisti in largul coastelor Californiei, iar sansele de supravietuire ale altor 26 de pasageri, in continuare de negasit dupa peste 12 ore de la producerea tragediei, sunt tot mai reduse, informeaza AFP.

