- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a stabilit ca incendiul la cladirea din zona Traian din Timisoara a fost pus intentionat. Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o casa din Timisoara, coloana de fum inalta de peste 50 de metri fiind vizibila de la distanta mare. Primele…

- 60 de locatari, dintr-un bloc din Petrila, județul Hunedoara, au fost evacuați dupa ce in imobilul in care locuiesc a izbucnit un incendiu la etajul al 7-lea, in casa liftului.Incendiul izbucnit joi seara dupa ora 22.30. Etajele superioare ale imobilului au fost acoperite insa de un fum gros, potrivit…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineața la o hala de porci din localitatea braileana Tichilești. Pompierii intervin cu trei autospeciale pentru a stinge focul din cladirea care adapostește aproximativ 10.000 de porci. Incendiul a izbucnit in jurul orei 6.00, fiind anunțat de unul dintre paznici.…

- Pompierii au salvat doi caini și o pisica din incendiul izbucnit, sambata dimineața, intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Locatarii blocului au fost evacuați sau s-au autoevacuat in graba, insa pompierii au reușit sa salveze și animalele aflate in apartamente.Un incendiu puternic a izbucnit,…

- Un incediu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la groapa de gunoi a orașului Arad, fiind afectata o suprafața de aproape 3.000 mp, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, incendiul a izbucnit la groapa de gunoi a orașului Arad, aflata…

- Un grajd din municipiul Sebeș s-a facut scrum, sambata noaptea, dupa ce a fost incendiat. Pagubele se ridica la aproximativ 50.000 de lei. Polițiștii efectueaza cercetari pentru identificarea autorului. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș a intervenit sambata, in municipiul Șebeș, pe strada…