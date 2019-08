Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a cuprins, marti, un depozit de materiale reciclabile din municipiul Buzau a fost stins dupa aproape 24 de ore. Pompierii urmeaza sa stabileasca acum cauza incendiului si valoarea pagubelor rezultate, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dupa-amiaza, in Buzau, la un depozit de material feroase și produse reciclabile, aflat la ieșirea din municipiu. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aprox.3000 mp, cu degajari mari de fum. Mașinile de stingere au fost suplimentate cu alte 2 echipaje de la ISU…

- In urma investigațiilor desfașurate de Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica, in cooperare cu autoritațile polițienești din Spania, Ungaria, Franța, Italia și Portugalia, au fost reținuți 16 membri ai unei grupari infracționale, care se ocupau cu activitați ilegale din domeniul pescuitului,…

- Primarul municipiului Piatra-Neamt, Dragos Chitic, a fost condamnat, marti, de Curtea de Apel Bacau, la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul privind schimbul de terenuri facut intre Primaria Piatra-Neamt si omul de afaceri Mihai Apopii. La aceeasi pedeapsa, de 3 ani de inchisoare cu suspendare,…

- La data de 10 iunie anul curent, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a unei femei de 31 de ani din municipiul Cluj-Napoca, cercetata sub aspectul comiterii infractiunilor de înselaciune în forma continuata – 3 acte materiale,…

- Fostul presedinte Traian Basescu acuza ca oameni politici din Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) au distribuit documente din dosarul in care este acuzat de colaborare cu Securitatea, acestea aparand in presa in ziua in care la Parlamentul European se negociaza…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Ana Stefania Andronic (BUZU), pictor, absolventa a Universitatii de Arte Bucuresti, sectia Grafica, membru UAP (n. 1981); Aurel Gubandru , f. deputat PSD Buzau (n. 1955); Benedek Nagy , f. deputat UDMR de Harghita (n. 1937); Constantin Copotoiu , medic, f. Rector…

- Presa internaționala dupa ce, luni, ICCJ a menținut decizia luata la judecata pe fond și l-a condamnat pe Liviu Dragnea la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare. "Cel mai puternic politician roman a fost trimis la inchisoare", a titrat Euronews, notand ca este de așteptat ca liderul PSD…