Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile care devasteaza Insula de Sud (South Islanda) din Noua Zeelanda s-au agravat vineri, iar flacarile se apropie de orasul de coasta Nelson, astfel incat au fost evacuate sute de case, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Citește și: Avertisment MAE pentru romani: cod portocaliu de vant…

- Incendiile care devasteaza Insula de Sud (South Island) din Noua Zeelanda s-au agravat vineri, iar flacarile se apropie de orasul de coasta Nelson, astfel incat au fost evacuate sute de case, relateaza EFE. Autoritatile neo-zeelandeze au evacuat localitatea Wakefield, la 25 kilometri sud-vest de orasul…

- Pompierii continua sa lupte, joi, sa stinga un urias incendiu de vegetatie izbucnit marti dupa-amiaza, care se intinde pe o suprafata de 1.900 de hectare in apropiere de orasul Nelson, pe Insula de Sud a Noii Zeelande, informeaza DPA.

- Pompierii continua sa lupte, joi, sa stinga un urias incendiu de vegetatie izbucnit marti dupa-amiaza, care se intinde pe o suprafata de 1.900 de hectare in apropiere de orasul Nelson, pe Insula de Sud a Noii Zeelande, informeaza DPA. "Nu controlam total acea zona, suntem doar norocosi…

- Pompierii continua sa lupte, joi, sa stinga un urias incendiu de vegetatie izbucnit marti dupa-amiaza, care se intinde pe o suprafata de 1.900 de hectare in apropiere de orasul Nelson, pe Insula de Sud a Noii Zeelande, informeaza DPA preluata de Agerpres. "Nu controlam total acea zona, suntem…

- Peste o suta de locuinte au fost evacuate si mai multe proprietati au fost distruse in cursul noptii de marti spre miercuri in urma unui important incendiu de vegetatie izbucnit in apropierea orasului Nelson din Insula de Sud a Noii Zeelande, relateaza DPA. Incendiul a izbucnit pe fondul…

- Peste o suta de locuinte au fost evacuate si mai multe proprietati au fost distruse in cursul noptii de marti spre miercuri in urma unui important incendiu de vegetatie izbucnit in apropierea orasului Nelson din Insula de Sud a Noii Zeelande, relateaza DPA preluata de Agerpres. Incendiul a…

- Pe insula inghețata a Groenlandei a fost observat, recent, un incendiu puternic. Flacarile au izbucnit in apropiere de orașul de coasta Sisimiut. Incendiul a starnit rapid interesul științific, alaturi de...