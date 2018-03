Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri 'incercarile de a semana panica' pe internet din strainatate, in timp ce Rusia se afla in doliu dupa un incendiu devastator izbucnit duminica intr-un mall din orasul Kemerovo (vestul Siberiei), relateaza AFP. 'Din pacate vedem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ziua de miercuri, 28 martie, zi de doliu national dupa incendiul devastator de la centrul comercial din Kemerovo Siberia , soldat potrivit celui mai recent bilant cu 64 de morti, intre care 41 de copii, transmit Reuters si EFE.Vladimir Putin, care s a deplasat…

- Numarul ranitilor in urma incendiului produs duminica intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a ajuns la 76, dupa ce alte opt persoane au solicitat asistenta medicala, relateaza site-ul agentiei Tass. "In total, 76 de persoane au fost ranite in urma incendiului, inclusiv…

- Vladimir Putin a vizitat memorialul inființat de locuitorii orașului Kemerovo, care se afla peste drum de mall-ul in care au murit cel puțin 64 de oameni din care mai mult de jumatate erau copii. Președintele...

- In timp ce lumea se concentreaza pe exercițiile militare facute de armata președintelui rus Vladimir Putin și pe noile arme nucleare prezentate de Moscova, China iși exercita dominația in aria ei de influența. Imaginile surprinse din satelit arata ca statul condus de Xi Jinping nu ezita sa iși arate…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o „neglijenta criminala".

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Kemerovo, orașul siberian care deplange victimele tragediei de duminica. Incendiul care a izbucnit intr-un mall a provocat moartea a cel puțin 64 de persoane, inclusiv un numar mare de copii.

- Cel puțin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un centru comercial din orașul Kemerovo, aflat în sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anunțat luni Ministerul rus pentru Situații de Urgența, relateaza site-ul agenției Tass. Un purtator de cuvânt al serviciilor…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a caștigat al patrulea mandat in alegerile prezidențiale de duminica, potrivit rezultatelor parțiale publicate de catre Comisia electorala. Dupa numararea a 22% din voturi, majoritatea din Estul țarii, Putin conduce cu 72% din voturi. Candidatul Partidului Comunist, Pavel…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Vladimir Putin a negat, in timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, inregistrat pe parcursul a doua zile saptamana trecuta, vreo implicare a Kremlinului in campania online, asupra careia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzatii luna trecuta. „La fel de bine ar fi putut…

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a oferit un amplu interviu si a precizat conditiile in care ar putea recurge la arma nucleara. Pe de alta parte, a sustinut ca Rusia nu are militari in Donbas si a acuzat administratia precedenta de la Washington ca l-a mintit in privinta viitorului regimului Viktor Ianukovici.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, în cadrul unui interviu pentru filmul “World Order 2018" realizat de Vladimir Solovyov, ca Rusia va folosi armele nucleare doar ca masura de raspuns la un atac extern.

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari joi ca vrea sa lupte impotriva "ninsorii negre", apei nepotabile si smogului care ii afecteaza pe rusi din cauza poluarii, avertizand ca "nu exista niciun loc unde sa te refugiezi", informeaza AFP. "Este dificil sa vorbesti despre o viata…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca vrea sa reduca de doua ori nivelul de saracie "inadmisibila" in Rusia in cursul urmatorilor sase ani, adica durata viitorului mandat pe care ar urma sa-l obtina, fara surprize, la scrutinul din 18 martie, relateaza AFP si TASS. "Noi trebuie sa reducem…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a salutat luni ''devotamentul'' si cariera scriitorului si jurnalistului rus Alexander Prohanov, cunoscut pentru pozitiile sale ultranationaliste, staliniste si antisemite, relateaza AFP. "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, spera ca in curand politica sanctiunilor ii va plictisi pe initiatorii sai. Declaratia sefului statului rus a fost facuta in cadrul Congresului Industriasilor si a Intreprinzatorilor din Rusia.

- Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit joi ca nu detine un smartphone, dupa ce anul trecut s-a descris drept o "persoana obisnuita" care aproape ca nu utilizeaza internetul si care nu are conturi pe retelele sociale, relateaza AFP. "Spuneti ca toata lumea are un smartphone", a declarat…

- Rusia a sarbatorit vineri 75 de ani de la ”triumful” sovietic in batalia de la Stalingrad, un punct major de cotitura in al Doilea Razboi Mondial si un simbil al mandriei regasite si patriotismului pe care vrea sa-l incarneze Vladimir Putin, aflat in campanie in vederea celui de-al patrulea mandat,…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Președintele rus Vladimir Putin a comparat comunismul cu creștinismul, iar vizitele rușilor la mausoleul lui Vladimir Lenin cu pelerinajele creștinilor la sfintele moaște, potrivit unui interviu pentru filmul documentar „Valaam”, fragmentul caruia a fost prezentat pe postul tv „Rossia 1”. Potrivit lui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…