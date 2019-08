Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit intr-un depozit din nordul Capitalei va fi stins abia maine, cand pompierii vor reușit sa intre in hala, potrivit informațiilor furnizate de prefectul Capitalei, Marius Cristian Ghincea. Focul a fost, insa, localizat.

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in zona de nord a Bucureștiului, dupa ce o hala a luat foc. Fumul dens se poate observa de la distanța considerabila. Pompierii, care intervin la fața locului cu 25 de autospeciale, nu au reușit inca sa patrunda in interiorul depozitului. UPDATE 15:00: Incendiul…

- Un mesaj Ro Alert a fost trimis, vineri, dupa izbucnirea unui incendiu puternic in zona de nord a Capitalei. Raed Arafat a explicat decizia de trimite mesajul de avertizare. "S-a emis Ro-Alert pentru doua motive, este o degajare mare de fum si doi pentru ca este o zona aglomerata, pentru a permite masinilor…

- Incendiu puternic in nordul Capitalei, Cartierul Baneasa Incendiu puternic în nordul Capitalei, Cartierul Baneasa, august 2019. Foto: Izabela Aivancesei Un incendiu puternic a izbucnit în nordul Capitalei. Purtatorul de cuvânt la ISU Bucuresti-Ilfov, Bogdan Toma, ne-a…

- Incendiu puternic in nordul Capitalei. Arde o hala in Baneasa, zona Pipera. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca un incendiu puternic a izbucnit vineri la o hala situata pe strada Biharia din nordul Capitalei, in zona inregistrandu-se degajari…

- Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov au avut mai multe intervenții, luni dimineața, dupa vijelia din Capitala. Mai mulți copaci au cazut in zona Regiei, Crangași și Mihai Bravu, iar, in Berceni, o bariera de parcare a fost smulsa din cauza vantului puternic,…

- Efectele avertizarii sub care s-a aflat Bucurestiul mai multe zeci de minute s-au vazut nu doar in trafic, prin nelipsita aglomeratie, ci si la nivel de balti formate pe trotuare si pe strazi. O situatie mai serioasa a facut necesara interventia pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov. Si anume pe Bulevarul…

