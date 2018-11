Incendiul din nordul Californiei se extinde. Evacuări masive Incendiul Woolsey, care a cuprins zone din Thousand Oaks, regiune situata in comitatul Ventura, la nord-vest de Los Angeles - unde a avut loc saptamana aceasta un atac armat in urma caruia douasprezece persoane au fost ucise - a determinat evacuarea voluntara a 75.000 de locuinte. Incendiul Woolsey afecteaza de asemenea si alte zone din comitatul Los Angeles. In comitatul Ventura este activ si incendiul Hill, care a mistuit pana joi noapte o suprafata de 10.000 de acri (4.047 hectare), potrivit datelor pompierilor. In nordul Californiei, incendiul Camp a avansat rapid la periferia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 12:22 Aproximativ 30.000 de persoane au fost evacuate in cursul zilei de joi in nordul Californiei (SUA) care in ultimele ore a devastat localitatea Paradise, unde mai multe case si cladiri publice precum scoli sau lacasuri de cult au fost complet cuprinse de flacari, relateaza vineri…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate de…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate de…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate…

- Potrivit Departamentului Forestier si Pazei Contra Incendiilor din California, Calfire, au fost activate ordinele de evacuare in localitatile Pulga si Concow, din comitatul Butte, precum si in Paradise, un orasel de circa 26.000 de locuitori, si in zonele rurale Butte Creek Canyon si Butte Valley,…

- Autorul atacului de miercuri seara dintr-un bar din California, soldat cu 12 morti, este un fost militar care a facut parte din corpul de elita al puscasilor marini si era cunoscut de politie ca avand probleme psihice, au anuntat joi autoritatile locale, transmit Reuters si AFP. Atacatorul s-a sinucis…

- Cand este in compania copiilor ei, Angelina Jolie este numai zambet, lucru demonstrat, din nou, atunci cand ea și cei patru copii mai mici ai ei au fost surprinși in timp ce mergeau la film, in Los Angeles. Ieri, așadar, actrița care se afla intr-un moment sensibil legat de imparțirea custodiei copiilor…

- Inca un pompier si-a pierdut viata luptand cu focul in cel mai mare incendiu din istoria Californiei, care, amplificat de conditiile meteorologice, a distrus zeci de locuinte, potrivit Reuters. Pompierul, a carui identitate nu a fost facuta publica, a murit luni in timp ce se lupta cu…