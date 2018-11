Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au dus la audieri un tanar de 33 de ani suspectat ca ar fi aprins intenționat tomberonul, iar mai apoi incendiul s-a extins la cladire. Barbatul are domiciliul in București și reședința in Timișoara. Oamenii legii povestesc ca tanarul este suspectat ca ar mai fi dat foc la tomberoane…

- Un barbat de 60 de ani, internat in Spitalul Municipal Medgidia a fost jefuit de un copil de 13 ani. Potrivit IPJ Constanta, Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au identificat un minor, in varsta de 13 ani, banuit de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un hotel aflat in Complexul Studențesc din Timișoara, 30 de pompieri intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile. Noua persoane au fost evacuate și nu au fost inregistrate victime. Incendiul a izbucnit, in noaptea…

- UPDATE: Principalul suspect in cazul tentativei de talharie de la o banca din Sectorul 2 - un tanar de 25 de ani din Bucuresti, a fost prins de politisti si dus la audieri la sediul Politiei Capitalei. "In aceasta dimineata, prin apel 112, in jurul orei 10:30, angajatii unei institutii bancare…

- Principalul suspect in cazul injunghierii celor doi baschetbaliști din Braila, Joseph McClaim și Darrell Bowie, Daniel Gabriel Husein, cunoscut in lumea interlopa din oraș ca „Dasaev”, a fost reținut, luni, dupa mai bine de 4 ore de audieri, potrivit Mediafax. Anchetatorii au decis, dupa mai…

- Dorintele de a atrage investitii pe malurile Barzavei, de a sustine initiativa locala l-au pus pe primarul Resitei fata in fata cu oamenii de afaceri. Cu prilejul uneia dintre intalniri, un agent economic resitean spunea ca a analizat de ceva vreme fostul SEAP, actualul SICAP (Sistemul Informatic…