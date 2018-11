Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate…

- Potrivit Departamentului Forestier si Pazei Contra Incendiilor din California, Calfire, au fost activate ordinele de evacuare in localitatile Pulga si Concow, din comitatul Butte, precum si in Paradise, un orasel de circa 26.000 de locuitori, si in zonele rurale Butte Creek Canyon si Butte Valley,…

- Zeci de mii de oameni au fugit din calea unui incendiu de vegetatie care strabate rapid partea de nord a statului California. Oamenii si-au abandonat automobilele si au fugit pe jos cu teama ca focul ii va ajunge din urma, scrie Associated Press.

- Un barbat neidentificat a impușcat mortal cinci oameni intr-o serie de focuri de arma trase miercuri in sudul Californiei, apoi s-a sinucis, a informat poliția, citata de Reuters, scrie Hotnews. Barbatul și-a omorat soția și a ucis un alt barbat ...

- Incendiul 'Delta' a mistuit aproximativ 6.200 de hectare din nordul Californiei (SUA) in mai putin de 24 de ore, potrivit Serviciului Forestier din SUA (U.S. Forest Service), citat joi de EFE. Focul s-a declansat miercuri la ora locala 12:51 (19:51 GMT) in apropiere de Lakehead, o mica localitate…

- UPDATE – ora 11:01 Echipele de interventie care scotocesc ruinele podului prabusit la Genova, in nordul Italiei, cauta inca 10-20 de persoane disparute, potrivit unor surse din prefectura regiunii, citate de media italiana si de AFP. Acestea ar fi persoane susceptibile ca ar fi trecut pe pod si despre…