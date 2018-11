Trei incendii de vegetație uscata și litiera din Munții Apuseni au cuprins, in cateva zile, 189 de hectare de pe raza a trei comune, acestea fiind declanșate de focuri lasate nesupravegheat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, Alina Marescu, a declarat joi ca in total sunt afectate 189 de hectare de vegetație uscata și litiera de padure din Munții Apuseni. ”Sunt afectate 92 de hectare de litiera și vegetație uscata de la Salciua, 32 din comuna Ocoliș și 65 de la Rimetea. In prezent incendiile sunt limitate și supravegheate”, a spus Alina Marescu. Nu este…