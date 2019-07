Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500 de locuitori ai unui sat din nordul Germaniei au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu de padure reizbucnit dupa ce aparent fusese stins, au informat luni autoritatile locale, citate de dpa. Potrivit autoritatilor, incendiul care a determinat evacuarea satului Luebtheen, din apropierea…

- Circa 500 de locuitori ai unui sat din nordul Germaniei au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu de padure reizbucnit dupa ce aparent fusese stins, au informat luni autoritatile locale, citate de dpa potrivit Agerpres. Potrivit autoritatilor, incendiul care a determinat evacuarea satului…

- Un puternic incendiu de vegetație, care risca sa afecteze peste 20.000 de hectare de teren, a izbucnit miercuri in regiunea Catalonia, din nord-estul Spaniei, potrivit The Guardian și El Mundo, anunța MEDIAFAX.Incendiul a fost provocat de temperaturile foarte ridicate inregistrate in ultimele…

- 12.000 de persoane din provincia canadiana Alberta (vestul tarii) au fost vizate de o alerta de evacuare, dupa ce un incendiu scapat de sub control s-a extins, a informat duminica postul national CBC, citat de Xinhua. Sambata incendiul acoperise o suprafata de 280.000 de hectare - aproape…

- Malul Canalului Dunare-Marea Neagra s-a surpat pe o distanța de 150 de metri, in localitatea Cumpana din județul Constanța. Bucata de teren care s-a prabușit este lata de 10 metri și se afla la doar...

- Alerta de gradul zero in randul pompierilor damboviteni care, miercuri dimineata au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de vopsea din cadrul Parcului industrial Mija din localitatea I.L. Caragiale, judetul Dambovita. Flacarile s-au propagat si la o hala cu polistiren. Incendiul…

- Incendiile de padure din Rusia continua sa se extinda. Flacarile ameninta mai multe localitati.In regiunea Amur, a fost deschis un centru de cazare temporara, iar oamenii sunt pregatiti de evacuare.

- Incendiul de padure izbucnit in urma cu trei zile in judetul Valcea, in zona Brezoi s-a extins si a ajuns azi-noapte in apropiere de Drumul National 7, Sibiu - Ramnicu Valcea. Autoritatile au fost nevoite sa inchida pe parcursul noptii circulatia rutiera in zona, pe un sens.