Stiri pe aceeasi tema

- Pe amplasamentul sondei de gaz, in cea de-a opta zi de la izbucnirea incendiului, continua operațiunile de pregatire a intervenției. La fața locul incendiului sunt dislocate forțe și mijloace din mai multe județe, dupa cum urmeaza: - ISU Bihor cu 9 subofițeri cu un autocamion, o motopompa de…

- Copiii din familii defavorizate, nascuti in noaptea de Craciun, la Maternitatea din Iasi, au primit, luni, cate un trusou si daruri de la pompieri. Stefana, care a venit pe lume duminica seara, la ora 19, a fost primul bebelus vizitat de pompieri. Mama ei, Elena, are 17 ani si este din localitatea ieseana…

- La sfarșitul unei zile pline de lucru, rezultatele incep sa se vada. In acesta dimineața (azi, 23 decembrie) la locul incendiului au ajuns forțele și mijloacele solicitate din cadrul ISU Bihor, ISU Maramureș, ISU Satu Mare, ISU Salaj și ISU Timiș (in total peste 70 de cadre). Aceștia au adus materialele…

- Operațiunile pentru stingerea incendiului și inlaturarea riscului de explozie la sonda de gaze din Satu Mare continua și in a șasea zi de la izbucnirea incendiului. Pompierii din cadrul ISU Satu Mare intervin și la aceasta ora pentru asigurarea masurilor de protecție la sonda aflata pe raza comunei…

- Inca de vineri, inspectorul general al IGSU, aflat la coordonarea actiunilor din teren, a dispus dislocarea la locul incendiului a cinci motopompe de mare capacitate de la ISU Bihor, ISU Maramures, ISU Satu Mare, ISU Salaj si ISU Timis, potrivit Mediafax. Totodata, o echipa de specialisti din IGSU…

- Pompieri din cinci județe au fost mobilizați la operațiunile de stingere a incendiului și inlaturarea riscului de explozie la sonda de gaze din Satu Mare. Inspectorul general al IGSU, aflat la coordonarea acțiunilor din teren, a dispus dislocarea la locul incendiului a cinci motopompe de mare capacitate…

- Pompierii vor începe joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atât pentru personalul de interventie, cât si pentru autospeciale, a declarat joi,…

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Ajutor din Canada pentru lichidarea incendiului de la sonda din Satu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare. Mai multe echipe de experti din Canada vor sosi, astazi, în judetul Satu Mare, pentru ca, împreuna cu pompierii români, sa…

- In data de 18.12 a.c. la ora 01:35, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „SOMES” al judetului Satu Mare a fost anunțat despre producerea unui incendiu la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare. In prima faza, la fața locului s-au deplasat 32 de subofițeri și 5 ofițeri din cadrul…

- Mai multe echipaje de pompieri, impreuna cu autospeciale, din judetele Bihor si Maramures sunt asteptate sa ii sprijine pe pompierii satmareni la lichidarea incendiului izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare de tip cod portocaliu de inundații. Hidrologii avertizeaza ca fenomene periculoase se pot inregistra mai ales pe afluenții mici din bazinele hidrografice aflate sub avertizare. Institutul Național de Hidrologie și-a actualizate avertizarile extinzand…

- Meteorologii au emis vineri, 15 decembrie, o avertizare de tip Cod galben pentru ploi si intensificari ale vantului. Avertizarea a intrat in vigoare de astazi, de la ora 18.00, și va expira maine, sambata, 16 decembrie, la ora 14.00. In acest interval sunt anuntate precipitatii in vest, nord-vest…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod galben de inundații valabila pentru cursurile de ape din opt județe, situate in regiunea de nord-vest a țarii. Specialiștii se aștepta la viituri iar in mai multe zone se pot depași cotele de atenție. Institutul Național de Hidrologie a emis…

- Romanii care se intorc din Ungaria in Romania pot primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri. Finantarea se acorda prin intermediul proiectului Diaspora Start Up – „40.000 de motive sa devii antreprenor in Romania”. Proiectul este implementat de catre Asociatia…

- Dintre cele 19.500 de locuri de munca disponibile la nivel national, 3.974 sunt in Bucuresti, 1.854 sunt in Arad, 1.654 sint in Prahova, 1.120 sunt in Sibiu, 993 sunt in Timis, 664 sunt in Cluj, 650 sunt in Constanta, 605 sunt in Iasi, 525 sunt in Dolj, 508 sunt in Ilfov, 433 sunt in Galati, 431…

- Peste 300 de elevi din Romania si Republica Moldova se vor intrece, la finele acestei saptamani, in cadrul celei de-a XII-a editii a Concursului National de Matematica “Teodor Topan”, concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Nationale 2017. In competitia ce va avea loc in perioada 15-16…

- Zece judete se afla, luni, sub avertizari cod galben pentru ploaie si lapovita care va favoriza depunerea de polei, alte cinci judete sunt sub avertizari de viscol, iar pentru patru judete meteorologii au transmis avertizari de vant puternic. Astfel, potrivit avertizarilor cod galben transmise…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.198 locuri de munca, în data de 8 decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Arad,…

- Doua persoane din Galati, in varsta de 89 si respectiv 70 de ani, au decedat, astazi, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Pompierii intervin si la aceasta ora pentru lichidarea flacarilor. Cele doua victime, barbat si femeie, aveau probleme de sanatate si au fost gasite carbonizate. Purtatorul…

- An de an, Ziua Naționala a Romaniei scoate din casa mase mari de oameni. In marile orașe sunt manifestari organizate de primarii sau de alte instituții, iar la sate, oamenii petrec spontan. Psihologul Cezar Laurențiu Cioc ne explica daca aceste manifestari de bucurie provin din patriotism sau din nevoia…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in jurul orei 10.45, intr-un apartament situat intr-un bloc de pe Bulevardul Magheru. Pompierii, care au intervenit la fața locului cu 3 autospeciale de stingere, descarcerare și ambulanța SMURD cu medic, au avut de infruntat degajari mari de fum. Incendiul s-a manifestat…

- „Ambasadorii Unirii” au ajuns joi la Alba Iulia si au adus mesajul lor pentru Unire, de Ziua Nationala a Romaniei. Ansambluri folclorice si instrumentale de la Palatele copiilor din mai multe zone din tara s-au reunit in cadrul Festivalului National „Ambasadorii Unirii”. Evenimentul a inceput cu parada…

- Colonelul Caba Sorin a vorbit celor prezenti despre evoluția, in decursul anilor, a nivelului de pregatire a personalului operativ in acordarea primului ajutor medical calificat, descarcerare si operatiuni de salvare. Bilanț Astfel ca, in perioada 2008 – 2017, in cadrul „Cursului de pregatire…

- Fundatia Pentru Comunitate si MOL Romania au anuntat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a editii a programului pe care l-au derulat pentru sanatatea copiilor prin intermediul caruia va fi alocata suma de 400.000 de lei pentru un numar de 22 ONG-uri, care vor derula proiecte…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in judetul Mehedinti, fiind nevoie de interventia pompierilor de la descarcerare. Circulația este blocata pe DN56A, intre localitațile Rogova și Vanju Mare. Purtatorul de…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN56, la iesirea din Racova spre Vanju Mare, fiind implicate un autoturism si un TIR. La fata locului au ajuns doua echipaje de pompieri de la Vanju…

- Meteorologii au emis azi dimineața, 17 noiembrie, o avertizare de ceața intensa, valabila pana la ora 10.00. Avertizarea vizeaza și județul Satu Mare. Ceața determina scaderea vizibilitații, local sub 200 de metri, izolat sub 50 m. Sub incidenta avertizarii se afla zonele joase ale judetelor: Cluj,…

- Atentionarile vizeaza judetele Bihor, Sibiu, Mures, Cluj, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Maramures si sunt valabile pâna la ora 11.00, respectiv 10.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. În judetele Cluj, Salaj,…

- Este vorba despre județele Cluj, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Maramures, Sibiu, Mures si Bihor. Avertizarea pentru Cluj, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Maramures este valabila pana la ora 10.00. Sibiu, Mures si Bihor sunt sub cod galben de ceata pana la ora 11.00. In acest…

- Roxana Campean, membra a trupei de actori amatori “F.A.U.S.T.”, din Zalau, si Adrian Taut, fondatorul trupei, au fost premiati la finele saptamanii trecut, in cadrul Festivalului Regional de Teatru pentru tineri “Zilele Teatrului Tanar”, desfașurat la Carei. Ajuns la a doua editie, evenimentul cultural…

- „Facem investitii din fonduri proprii pentru ca piata e in miscare si nu am timp sa umblu doi ani dupa hartii sau stampile pentru fondurile europene.“ Fabrica de muraturi Murata Impex din Zalau, judetul Salaj, un business de 3,5 mil. lei in 2016, produce anual in jur de 600 de tone de…

- Politistii din cadrul a 6 servicii județene anticorupție, Cluj, Maramureș, Salaj, Satu Mare, Bistrița-Nasaud și Bihor, au efectuat 11 percheziții domiciliare și asupra unor gatere de pe raza comunelor Valea Ierii și Gilau, județul Cluj. Read More...

- Iulian, medicul veterinar de 44 de ani, originar din Iasi si clujean de ani buni era angajat la o firma din Brasov – furnizoare de produse farmaceutice de deparazitare a animalelor. Saptamana trecuta acesta a fost gasit, mort, in masina lui de serviciu, cu o seringa infipta in piept, pe trei sferturi…

- Drumarii actioneaza, duminica, in Pasul Tihuta cu 5 utilaje si au pregatit 1.000 de tone de material antiderapant. „In aceasta zona este viscol, dar se circula in conditii bune, utilajele sunt pregatite sa actioneze, s-a imprastiat material antiderapant (sare) pentru a se evita formarea…

- Un incendiu a izbucnit sâmbata la Biserica Ortodoxa din comuna Lazuri, județul Satu Mare, flacarile afectând zona altarului, a declarat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Someș, Adriana Pop, citata de Agerpres. la fața locului s-au…

- UPDATE ora 8:10 – Pompierii au reusit sa stinga incendiul izbucnit vineri dimineata la un depozit de electrocasnice din zona Aurel Vlaicu din municipiul resedinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, maiorul Silvia Bolohan. Aceasta a mai afirmat ca,…

- "Alaltaieri a mai aparut o idee privind contributia de solidaritate, precizez nu e vorba de taxa de solidaritate, ci e vorba de o contributie de solidaritate, de 2%. Din cauza acestui anunt, eu mi-am anulat ieri (vineri - n.r.) o intalnire pe care o aveam cu sindicatele si cu patronatele la Iasi,…

- Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop a avut vineri, 20 octombrie, o intalnire cu inspectorii școlari generali, directorii unitaților de invațamant și cei ai Palatelor Copiilor, CJRAE și CCD din Bihor și județele limitrofe (Alba, Arad, Bistrița Nasaud, Caraș Severin, Cluj, Hunedoara, Harghita,…

- La intalnire vor participa ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, secretarul de stat pentru invațamant preuniversitar Oana Ariana Bucur, directori din Ministerul Educației Naționale, precum și reprezentanți ai inspectoratelor școlare, directori de școli și cadre didactice din județele Alba,…

- O noua sesiune de recrutare la Scoala de subofiteri de pompieri si protectie civila „Pavel Zaganescu” Boldesti Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj recruteaza candidati pentru concursul de admitere – sesiunea 2018, la Scoala de Subofiteri pompieri si Protectie Civila…

- Directorul interimar al Postei discuta cu salariatii masurile de redresare Foto: Arhiva. Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, le cere angajatilor Postei sa se implice în implementarea planului de masuri privind redresarea companiei. Discutiile au avut loc duminica,…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Lucian Șova, a participat duminica alaturi de directorul general interimar al Companiei Poșta Romana, Elena Petrașcu, la o ședința de lucru, la Cluj-Napoca, a reprezentanților angajaților CNPR din regiunea Nord-Vest, respectiv județele Bihor,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa asigure masuri PSI la o garnitura de tren cu scurgeri de gaz in gara din localitatea Saligny.Potrivit ISU Dobrogea la fata locului s au deplasat 2 autospeciale de…

- Incendiul declanșat in noaptea de joi spre vineri la groapa de gunoi a municipiului Brașov a fost lichidat in totalitate, ultima mașina de intervenție retragandu-se luni dimineața, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Luiza…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat in urma cu putin timp ca pompierii intervin si la aceasta ora, pentru stingerea...

- Cantarele la control. Comerciantii din pietele si targurile din Cluj verificati de inspectorii de la metrologie Inspectorii Directiei regionale de metrologie legala efectueaza in aceasta perioada mai multe controale in piete, targuri si oboare din judetul Cluj pentru a verifica exactitatea mijloacelor…

- A. M. Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a lansat concursul Lider European, adresat elevilor de liceu din clasele IX-XI care doresc sa lucreze in echipa și sa elaboreze proiecte prin care sa raspunda provocarilor sau oportunitaților din comunitațile locale. Tinerii interesati sa participe trebuie…

- Pompierii s-au luptat mai bine de 3 ore cu flacarile care au pus stapanire pe o casa din Trip. Azi, 28 septembrie, la ora 01.05, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „SOMES” al judetului Satu Mare a fost anunțat de producerea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Trip.…