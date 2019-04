”Efectiv, exista colegi care, din cand in cand, au incalcat aceasta interdictie si regretam acest lucru”, a declarat un purtator de cuvant al intreprinderii, Marc Eskenazi, care a dat asigurari ca ”in niciun caz vreun chistoc de tigara nestins s-ar putea afla la originea incendiului de la Notre-Dame de Paris”.



Acesti ”colegi au recunoscut in fata politistilor ca au fumat”, a precizat el.



Purtatorul de cuvant al Le Bras Freres a reactionat astfel in urma unui articol publicat in editia de miercuri de Le Canard enchaine, care dezvaluie ca anchetatori au gasit sapte chistoace…