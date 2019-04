Sute de francezi s-au strans din nou in centrul Parisului ca sa se roage si sa cante imnuri religioase, ca omagiu pentru catedrala Notre Dame, ramasa in picioare dupa cel mai grav incendiu din istoria sa. Presedintele Emmanuel Macron a promis ca lacasul de cult va fi reconstruit in cinci ani, in ciuda pagubelor ample. Pana acum, 800 de milioane de euro au fost promise de mari companii franceze pentru lucrarile necesare catedralei simbol a Parisului.