Incendiul de la fabrica de condimente, nestins nici dupa 30 de ore

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a reusit sa fie stins nici dupa 27 de ore de cand a izbucnit. Echipele de pompieri au intervenit cu sase autospeciale de lucru cu spuma si apa, o autoscara mecanica si trei motopompe cu care se alimenteaza din raul Ampoi.

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins nici dupa 27 de ore de la izbucnirea lui, pompierii continuand sa se lupte cu ultimele focare, ei intervenind cu sase autospeciale.

- Pompierii continua, sambata seara, interventia la fabrica de condimente din Alba Iulia, dupa mai bine de 14 ore de la izbucnirea focului, pentru ca mai exista inca focare, la fata locului fiind prezente cinci autospeciale.

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins, dupa mai bine de noua ore de la izbucnirea flacarilor, pompierii actionand pentru lichidarea ultimelor focare. La interventie participa doar echipajele de pompieri din Alba, pentru ca cele venite din alte judete s-au retras, news.ro.Citește…

- Pompierii continua interventia la fabrica de condimente Solina din Alba Iulia, in prezent mai exista focare mai mici in interior, incepandu-se si evacuarea unor documente si a unor bunuri din zona administrativa a fabricii. Aceasta a fost distrusa in proportie de 80-90 la suta.Prim-adjunctul…

- Pompierii care intervin pentru lichidarea incendiului izbucnit sambata dimineata langa Alba Iulia, unul de proportii insemnate, la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, au fost nevoiti sa se alimenteze cu apa inclusiv din raul Ampoi, aflat in apropiere. Potrivit prim-adjunctului sefului ISU…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la o fabrica de condimente din Alba Iulia. Flacarile au cuprins intreaga cladire, iar pompierii au suplimentat fortele.