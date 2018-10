Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata. Circa 200 de pompieri acționeaza in prezent pentru stingerea focului, iar oamenii care stau in apropierea locului in care a izbucnit focul au fost avertizați sa nu se aproprie. ISU Sibiu a anunțat ca la fața locului au intervenit pompieri din judetele…

- Incendiul a fost raportat la 112 de soferi, care circulau pe DN 79 Arad – Oradea sau pe centura municipiului Arad, care au crezut initial ca au luat foc terenuri agricole, din cauza flacarilor care se vedeau pe o suprafata mare si a fumului dens. Pompierii ajunsi la marginea orasului…

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Tamponare intre doua autoturisme in municipiul Sibiu, pe strada…

- O fetita in varsta de 7 ani a cazut miercuri dupa-amiaza de pe o stanca in zona Balea Lac, la fata locului intervenind echipe ale Salvamont si SMURD, una dintre ambulante fiind insotita de un medic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu

- O fetita in varsta de 7 ani a cazut miercuri dupa amiaza de pe o stanca in zona Balea Lac, la fata locului intervenind echipe ale Salvamont si SMURD, una dintre ambulante fiind insotita de un medic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu, citat de Agerpres.ro. Fetita a fost preluata…

- Peste 200 de persoane au fost evacuate din localitatea Boian, din care 50 de copii care innopteaza la rude, zeci de case si sute de hectare de teren au fost distruse din cauza inundatiilor care au avut loc luni in judetul Sibiu, arata un prim bilant dat publicitatii de catre Inspectoratul pentru…

- Incendiu la un centru comercial din Bucuresti, duminica seara. Oamenii au fost evacuati, dupa ce angajatii serviciului de paza au dat alarma, alertati de fumul care venea de la acoperisul cladirii. Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la un centru comercial situat pe Soseaua Progresul din Capitala,…