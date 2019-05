O tanara supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv a povestit prin ce momente de cumpana a trecut in noaptea groazei. A reușit sa scape cu viața, dar amintirile sunt inca vii, iar consecințele i-au ramas marcate pe retina. In noaptea de 30 octombrie 2015, in clubul Colectiv , bucuria de a fi la concertul trupei Goodbye to Gravity s-a transformat intr-un adevarat coșmar atunci cand un incendiu a mistuit tot in jurul lui, in cateva secunde. 64 de oameni și-au pierdut viața, iar mulți alții au ramas mutilați pentru totdeauna, trupește și sufletește. La cel mai recent termen de judecata al procesului…