Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Ile-de-France urmeaza sa deblocheze un ”ajutor de urgenta” in valoare de zece milioane de euro, ”pentru a ajuta arhiepiscopia sa efectueze primele lucrari” de reconstructie la Catedrala Notre-Dame de Paris, devastata luni de un incendiu urias, a anuntat marti presedinta regiunii Valerie…

- Ambasadorul compara distrugerea Catedralei Notre-Dame cu o alta catedrala din Franța, care a fost distrusa de obuze, dar care a fost refacuta, și susține ca așa se va intampla și cu monumentul istoric din Paris. Incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame din Paris a fost stins in cea mai…

- Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea a afirmat, pe Twitter, ca gandurile sale se indreapta catre prietenii din Franța și catre toata comunitatea catolica, referindu-se la incendiul de la Catedrala Notre-Dame.„Gandurile mele se indreapta catre prietenii noștri din Franța și catre…

- Incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris este „sub control”, au anuntat marti dimineata pompierii capitalei franceze dupa mai multe ore de lupte cu flacarile, relateaza AFP. „Focul este complet sub control. A fost stins partial, mai raman cateva focare reziduale de stins”, a explicat…

- "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta", a scris presedintele peTwitter. Un incendiu puternic a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, iar o turla a catedralei s-a prabusit, autoritatile…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- La 24 martie, Serbia marcheaza 20 de ani de la bombardarea NATO din 1999, in cadrul carora sute de civili au fost uciși și mult mai multi au fost raniți. Numeroase structuri civile din intreaga țara au ramas in ruine dupa bombardamente. „Nu vom fi in NATO, am vorbit clar cu secretarul general Jens Stoltenberg”,…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi autoritațile din Kosovo ca au intreprins o serie de provocari, inclusiv prin decizia de a-și inființa propria armata, o mișcare care a dus la tensionarea relațiilor cu Serbia care ar fi putut destabiliza regiunea, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…