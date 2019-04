Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a reluat seria intalnirilor cu cetațenii județului Cluj, in cadrul programului „Audiențe in teritoriu”, anunța CJ Cluj intr-un comunicat de presa. Coincidența sau nu, acest program platit din bani publici, ca nu se deplaseaza cu mașina personala, este…

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…

- Campania de strangere de semnaturi a fost un test bun pentru a lua pulsul maramureșenilor, iar dialogul cu oamenii ne-a dat speranțe pentru alegerile europarlamentare. Peste tot ne-am bucurat de susținere. Peste tot, fie ca vorbim de Maramureșul istoric, de Țara Lapușului, de Codru sau de Chioar, ne-am…

- PMP a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de semnaturi de sustinere si cea de candidati pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Traian Basescu, presedintele de onoare si cel care deschide lista de candidati ai PMP, a declarat ca au fost depuse 419.000 de semnaturi valide si a…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune pentru alegerile europarlamentare incepe pe 27 aprilie, potrivit unei decizii adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului...

