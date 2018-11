Incendiul care a devastat California a fost pus sub control după săptămâni de luptă cu flăcările Un bilant precedent raportase cel putin 87 de morti, iar autoritatile americane au recunoscut ca au furnizat presei o informatie eronata. In schimb, numarul persoanelor date disparute a urcat la 296, in comparatie cu 249 cat anuntase precedentul bilant. Este posibil ca multe dintre aceste persoane sa nu stie ca sunt cautate.



- Echipele de salvare au descoperit sambata inca cinci cadavre. In total, 1.276 de persoane au fost date disparute, cu 265 mai multe decat vineri.Incendiul devastator ''Camp Fire'' a cuprins circa 55.800 de hectare si este controlat in proportie de 35%, a raportat in cadrul conferintei Departamentul…

- Incendiul "Camp Fire" a izbucnit in urma cu o saptamana si a facut scrum orasul Paradise, cu aproximativ 27.000 de locuitori, situat in comitatul Butte, la aproximativ 280 de kilometri nord de San Francisco. Aproximativ 12.000 de structuri - adica aproape toate constructiile din Paradise,…

- Nichole Jolly a plecat cu masina spre o zona mai sigura. Mașina ei a luat foc și atunci a realizat ca este posibil sa nu scape cu viața din incendiu. Incendiile din California. Este cel mai distrugator din istoria acestui stat "Am inceput sa conducem și mașina mea a luat foc și a fost…

- Seriful comitatului Butte, Kory Honea, a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri ca alte opt persoane au fost gasite decedate in nordul Californiei, iar 47 din totalul de 56 de victime au fost identificate provizoriu, autoritatile asteptand confirmarea in urma rezultatelor testelor…

- Seriful comitatului Butte, Kory Honea, a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri ca alte opt persoane au fost gasite decedate in nordul Californiei, iar 47 din totalul de 56 de victime au fost identificate provizoriu, autoritatile asteptand confirmarea in urma rezultatelor testelor…

- Alte 14 trupuri neinsufetite au fost gasite in apropierea de Paradise, oras devastat de incendii, ridicand astfel numarul deceselor confirmate la 23. Inca doi oameni si-au pierdut viata langa Malibu. Astfel, bilantul vitimelor a ajuns la 25, relateaza BBC, citand oficialii locali. Echipele…

