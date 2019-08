Incendiu violent. Piață distrusă de flăcări la Reșița Un incendiu violent a izbucnit intr-o piața din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, iar in scurt timp mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului. Incendiul s-a produs la Piața de Nord din zona Govandari din Resita, spun reprezentanții ISU Caraș-Severin. Au intervenit de urgența trei echipaje de stingere cu trei autospeciale cu apa și spuma, o autoscara mecanica și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița. La momentul sosirii echipajelor la fața locului, incendiul cuprinsese aproximativ 200 mp… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

