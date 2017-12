Stiri pe aceeasi tema

- O casa din localitatea Sasciori, județul Alba, construita din lemn, a fost cuprinsa, joi seara, de flacari. Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea incendiului, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba ”Garda Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de…

- Misiune dificila pentru pompierii buzoieni. Trei autospeciale intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Valea Lupului, orasul Patarlagele. Incendiul a izbucnit in partea superioara a cladirii si s-a extins cu repeziciune la intregul acoperis. Apelul…

- Aproape 30 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu extrem de puternic care a cuprins o sala de sport dintr-un oras aflat in Coreea de Sud. Este cel mai grav incident de acest gen, au anuntat oficialii sud-coreeni, potrivit CNN. Pompierii au spus ca flacarile au izbucnit in parcare si au…

- Pompierii din cadrul Garzii Vișina, Detașamentului Caracal și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Corabia au intervenit aseara, in orașul Corabia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila. Peste douazeci de pompieri, cu trei autospeciale de stingere ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov si cei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o pensiune din Moieciu de Sus. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

- Moftinu Mare: Expertii vor stabili modalitatea de stingere a incendiului Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare. La Moftinu Mare continua sa arda sonda de gaze care a luat foc în noaptea de duminica spre luni. O echipa de specialisti straini…

- Pompierii satmareni nu au lichidat incendiul de la sonda de gaz din Moftinu Mare din cauza pericolului exploziei si asteapta sosirea unor experti din Canada pentru efectuarea unei evaluari, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare transmis luni…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina astazi, 14 decembrie 2017, in jurul orei 11.00 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la casa de locuit din localitatea Pianu de Sus. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu in interiorul unei case de…

- In aceasta dimineata, la camera centralei de la Scoala Mioarele a izbucnit un incendiu. Pompierii au trimis doua autospeciale dar cand acestea au ajuns incendiul era aproape lichidat. Asta, datorita unui pompier care locuieste in apropiere, plutonier major Valerica Cocea, de la Detasamentul Campulung,…

- Pompierii militari s-au deplasat la locul incendiului, luni, insoțiți de polițiști. Specialiștii au facut o analiza la fața locului și au stabilit in prima faza o cauza probabila a incendiului. Acesta ar fi fost provocat de efectul termic al curentului electric. Va reamintim ca duminica…

- Pompierii din Sebeș au intervenit, in cursul dupa-amiezii zilei de astazi, 11 decembrie 2017, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Șugag. „Garda Sebeș intervine impreuna cu SVSU Șugag pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei locuințe in localitatea…

- Pompierii din Sebeș au intervenit luni dupa-masa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Șugag. „Garda Sebeș intervine impreuna cu SVSU Șugag pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei locuințe in localitatea Șugag. Datorita intervenției prompte a…

- Incendiu de proporții, in aceasta dimineața la Timișoara! Au ars doua magazine din Bazar, in suprafața totala de 3.000 de mp. Pompierii au gasit, din pacate, la fața locului și o victima carbonizata. 11 autospeciale și zeci de pompieri sunt la fața locului pentru a stinge incendiul violent. ”Am fost…

- Pompierii timiseni intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit in urma cu cateva ore, pe strada C. Brancoveanu din Timisoara. Nu mai putin de 11 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 40 de subofiteri si sapte ofiteri se lupta cu valvataia. Intr-una dintre cladiri pompierii…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit duminica, in jurul orei 11.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Ighiu. Dupa stingerea incendiului, s-a constatat ca in masina se afla o persoana carbonizata.

- O persoana a fost gasita carbonizata intr-o mașina, duminica in jurul orei 11.00, in comuna Ighiu din județul Alba. Pompierii au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiui la o mașina, iar dupa ce s-a reușit stingerea focului au descoperit persoana in mașina. Se fac cercetari in acest…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit duminica, in jurul orei 11.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Ighiu. Potrivit ISU Alba, dupa stingerea incendiului, s-a constatat ca in mașina se afla o persoana. Se fac cercetari pentru stabilirea cauzei producerii incendiului.…

- Un echipaj de al Detașamentului Oraștie, alcatuit din 4 pompieri, a intervenit, in cursul acestei nopți, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca, situata pe strada Garii. La sosire, echipajul de intervenție a constatat ca incendiul se dezvoltase la o anexa cu o suprafața…

- Un incediu a izbucnit luni seara la un camin de studenți din Cluj-Napoca. In jurul orei 19 focul a izbucnit la o bucatarie aflata la etajul I al caminului XIV din complexul studențesc Hașdeu. Flacarile au cuprins mobilierul, iar fumul s-a raspandit pe holuri. Pompierii de la Inspectoratul de Urgența…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un depozit de polistiren din localitatea braileana Vadeni, pompierii acționand și in prezent pentru lichidarea acestuia, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Braila, Ștefan Stoian.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia Macin au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o locuinta din localitatea Luncavita.In urma incendiului un barbat de 43 de ani,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, depozitul unei firme din județul Tulcea a fost distrus, sambata, in urma unui incendiu. Depozitul avea o suprafața de 1.000 de metri patrați. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unor operațiuni de sudare, insa fasa sa fie…

- Un incendiu violent a cuprins, joi dupa-amiaza, centrul SPA al unui hotel din Sovata, turistii au fost evacuati iar un angajat s-a intoxicat cu fum, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 2.00, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din Ștefanești, unde un tablou electric cu defecțiuni a luat foc. Un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit miercuri, in jurul orei 12.30, la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 9, intr-un bloc de pe Bulevardul Transilvaniei. Un incendiu a izbucnic astazi, 8 noiembrie 2017, intr-un apartament, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia.…

- Pompierii din Aiud au fost chemați sa intervina marți, in jurul orei 14:15, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case de locuit in municipiul Aiud, strada…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineața, pe platforma Kronospan Sebeș. Din primele informații, o centrala termica pentru placi MDF a luat foc. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, Garda de Intervenție Sebeș intervine la solicitarea serviciului privat pentru situații de urgența al unei…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost chemați sa intervina astazi, 29 octombrie 2017, in jurul orei 18.40, pentru singerea unui incendiu izbucnit in localitatea Presaca Ampoiului din comuna Meteș. Potrivit ISU Alba, un autoturism a fost cuprins de flacari. Știre in curs de actualizare… FOTO: ARHIVA…

- Pompierii prahoveni au interveni, sambata dimineata, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperisul unei biserici din municipiul Ploiesti, focul fiind provocat de un conductor electric...

- Pompierii prahoveni au interveni, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei biserici din municipiul Ploiești, focul fiind provocat de un conductor electric neizolat. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta, din municipiul Vatra Dornei. La sosirea echipajului, ardea o casa de locuit, iar niste cetateni au iesit in intampinarea pompierilor spunandu-le ca…

- UPDATE ora 8:10 – Pompierii au reusit sa stinga incendiul izbucnit vineri dimineata la un depozit de electrocasnice din zona Aurel Vlaicu din municipiul resedinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, maiorul Silvia Bolohan. Aceasta a mai afirmat ca,…

- O hala de vopsitorie din comuna Brazi, judetul Prahova, a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineata. Patru autospeciale ale ISU Prahova si o ambulanta SMURD se afla la fata locului. Iar alte doua autoscari mecanice si doua autospeciale de la serviciu privat pleaca in sprijinul pompierilor.Potrivit…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit, pe strada Primaverii din localitatea Teiuș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol (tractor), proprietatea lui I.M. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru…

- Zeci de pompieri, padurari si localnici intervin de doua zile pentru stingerea unui incendiu de padure si vegetatie uscata, in Muntii Apuseni, intr-o zona foarte greu accesibila, unde nu se poate ajunge cu autospeciale. Duminica fortele au fost marite dupa ce focul a cuprins zece hectare. …

- Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina, sambata, in jurul orei 17:00, pentru stingerea unui incendiu la un lan de porumb, in localitatea Craciunelu de Jos. „Garda Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu de lan de porumb in localitatea Craciunelu de Jos”, transmite ISU Alba. Revenim…

- Pompierii militari din Sebeș au fost chemați sa intervina astazi, in jurul orei 14.00, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit pe un teren agricol din localitatea Șpring. „Garda Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Șpring”, transmite ISU…

- Dupa opt luni de munca, sediul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta este gata. Cladirea are o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati si a fost ridicata de la zero, din fondurile proprii ale Primariei Ezeriș. Investitia se ridica la suma de 420.000 de lei, potrivit declaratiilor…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Resita au intervenit, in aceasta dimineata, cu ajutorul a trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil pe str. Valea Terovei din Resita. “Localizarea si stingerea rapida a incendiului de catre pompierii militari si serviciile voluntare…

- Un incendiu puternic a pornit in urma cu puțin timp la un depozit de furaje din Timiș. Deocamdata, nu sunt inregistrate victime. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor.

- Un incendiu la un depozit de vopseluri din Vaslui se manifesta violent sambata dimineața, pompierii intervenind pentru stingerea focului. Incendiu puternic, sambata dimineața, la un depozit de diluanți, mase plastice și vopseluri din Vaslui. Pompierii intervin cu patru autospeciale, dar sunt depașiți…

- (UPDATE 19:11) Potrivit informatiilor, focul a curprins anexa scolii, in care se afla centrala termica. Incendiul a afectat institutia de invatamant chiar in ajunul hramului localitatii. (19.08) Un incendiu a izbucnit la scoala din satul Drasliceni, raionul Criuleni.

- Vegetație uscata de pe raza comunei Unirea și lanuri de porumb de la Bucerdea Granoasa au fost cuprinse, vineri, de flacari, pompierii fiind chemați sa intervina. Potrivit ISU Alba, detașamentul Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, in comuna Unirea. De asemenea, Garda…

- Incendiu violent in zona industriala a municipiului Oradea. Zeci de pompieri au fost mobilizați, marți dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit intr-o sectie de producție a unei patiserii din zona industriala a orașului. In urma incendiului, un angajat al unitații a fost ranit,…

- In data de 02.10 a.c., pompierii din cadrul I.S.U. ,,SOMES” Satu Mare au intervenit pentru limitarea si stingerea unui incendiu de amploare produs la o anexa gospodaresca situata pe raza localitatii Dacia. Evenimentul a fost anuntat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, la ora 20:10. …

- O casa din localitatea Baia, județul Suceava, s-a facut scrum dupa un devastator incendiu care s-a produs sambata dupa-amiaza. Construita din lemn, casa a ars aproape ca o torta, si cu toate eforturile...

- Pompierii acționeaza pentru stingerea incendiului la mansarda unei cladiri invecinate caminului de batrani și pentru stingerea incendiului de la service-ul situat in spatele caminului de batrani, unde ard cauciucuri depozitate in containere, au anunțat reprezentanți ai ISU București Ilfov. Un pompier…